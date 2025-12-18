Более 85% казахстанцев получают лекарства по электронным рецептам
С 2024 года более 85% пациентов, получающих препараты в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения, пользуются цифровыми сервисами, включая «Социальный кошелек». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает агентство Kazinform.
В ведомстве добавили, что в личных кабинетах доступны все выписанные и полученные электронные рецепты.
— Цифровой учет 3,3 млн пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении, позволил перейти к персонализированному планированию потребности в лекарственных средствах. Это дает возможность точнее прогнозировать объемы закупок и снижать риски дефицита. Готовится к запуску пилотный проект по децентрализации амбулаторного лекарственного обеспечения с участием частных аптек и механизмом сооплаты, — говорится в сообщении Минздрава.
Отмечается, что в перспективе этот проект должен расширить выбор аптек и препаратов для граждан, а также снизить их личные расходы за счет возмещения со стороны Фонда социального медицинского страхования.
— Цифровизация затронула и фармацевтический бизнес. Сроки регистрации лекарственных средств сокращены с 210 до 100 рабочих дней по принципу «единого окна». Внедрена система маркировки и полной прослеживаемости препаратов: на сегодня промаркировано более 667 млн единиц. Это повысило прозрачность рынка — количество налогоплательщиков в фармсекторе выросло на 5%, а налоговые поступления увеличились на 24%, — добавили в министерстве.