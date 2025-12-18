Более 85% казахстанцев получают лекарства по электронным рецептам

В ведомстве добавили, что в личных кабинетах доступны все выписанные и полученные электронные рецепты.

— Цифровой учет 3,3 млн пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении, позволил перейти к персонализированному планированию потребности в лекарственных средствах. Это дает возможность точнее прогнозировать объемы закупок и снижать риски дефицита. Готовится к запуску пилотный проект по децентрализации амбулаторного лекарственного обеспечения с участием частных аптек и механизмом сооплаты, — говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что в перспективе этот проект должен расширить выбор аптек и препаратов для граждан, а также снизить их личные расходы за счет возмещения со стороны Фонда социального медицинского страхования.