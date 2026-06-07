От читательских клубов до ИИ: как школьников будут вовлекать в чтение летом

Летние каникулы для школьников — это не только отдых, но и время для самостоятельного чтения. В Казахстане продолжают реализовывать инициативы по развитию читательской культуры среди детей и подростков. Какие проекты, рекомендации и цифровые инструменты будут доступны школьникам этим летом, выяснил корреспондент агентства Kazinform.

Летние читательские клубы и книжные марафоны

По информации Министерства просвещения, в период летних каникул особое внимание будет уделено вовлечению школьников в самостоятельное чтение.

В школах, библиотеках и пришкольных лагерях планируется организовать летние читательские клубы, книжные выставки, конкурсы чтецов, тематические чтения и творческие встречи. Мероприятия будут проводить с учетом возраста и интересов учащихся.

Кроме того, летом запланированы республиканские акции, читательские марафоны, онлайн-челленджи, конкурсы эссе и творческих работ. В регионах также будут публиковаться тематические посты и видеоролики, посвященные чтению.

Что рекомендуют читать школьникам

Для летнего чтения Республиканская научно-педагогическая библиотека подготовила гайдбук «Жазғы оқырман әлемі», содержащий список литературы, рекомендованной для обязательного чтения в период летних каникул на казахском и русском языках.

Список литературы разделен по возрастным категориям. Для учащихся 1-4 классов рекомендованы сказки, рассказы о дружбе, семье и природе. Для школьников 5-9 классов — произведения отечественной и мировой литературы, приключенческая и историческая проза, а также научно-популярные книги. Старшеклассникам предлагают казахстанскую и мировую классику, современную литературу, публицистику, биографии и книги по саморазвитию, лидерству и профориентации.

Также школьникам предоставлено право самостоятельно выбирать книги в соответствии со своими интересами и читательскими предпочтениями.

Какие книги советует министр науки

Ранее министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек рекомендовал школьникам и молодежи обратить внимание на трилогию «Алтын Орда» Ильяса Есенберлина.

По словам министра, интерес к истории Золотой Орды сегодня растет как в Казахстане, так и за рубежом. Саму трилогию он сравнил с «Игрой престолов» в казахстанской интерпретации из-за большого количества исторических событий и персонажей.

Кроме художественной литературы министр посоветовал книгу об искусственном интеллекте «Генезис: искусственный интеллект, надежда и душа человечества», написанную Генри Киссинджером, Эриком Шмидтом и Крейгом Манди.

— Очень глубокая книга, которая показывает искусственный интеллект не только как технологию, но и как фактор геополитический, экономический, социальный, культурный, идеологический. Очень тоже сильно рекомендую, — сказал он.

Чтение под контролем искусственного интеллекта

Одним из инструментов развития читательской культуры остается информационная система мониторинга читательской активности «Оқырман», размещенная на платформе oqyrman.kitaphana.edu.kz. На платформе школьники могут читать электронные книги, оставлять отзывы, публиковать эссе и отслеживать собственную читательскую активность.

В Министерстве просвещения сообщили, что оценка эссе и формирование рейтинга читателей осуществляется с использованием технологий искусственного интеллекта. Система анализирует содержание работ и активность пользователей.

Также школьникам доступна цифровая библиотека Digital Library с электронными книгами, учебной и художественной литературой.

Отзывы в соцсетях и семейное чтение

В рамках летней кампании учащимся предложат делиться впечатлениями о прочитанных книгах в социальных сетях под хэштегами #ЖазғыОқырман и #ЛетнийЧитатель2026.

Кроме того, рекомендации гайдбука предусматривают ведение читательских дневников, организацию семейного чтения, проведение книжных обсуждений, литературных викторин и творческих проектов по мотивам прочитанных произведений.

Напомним, в мае этого года Глава государства подписал Указ «О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации», направленный на популяризацию чтения и развитие интеллектуального потенциала общества.

Также ранее Министерство просвещения сообщило о запуске с нового учебного года в школах «Келешек мектептері» проекта «12 книг за 12 месяцев». Инициатива направлена на повышение интереса учащихся и педагогов к чтению и формирование единой читательской культуры в школах.