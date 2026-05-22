Проект «12 книг за 12 месяцев» стартует в казахстанских школах «Келешек мектептері»

В Казахстане в «Келешек мектептері» со следующего учебного года запустят проект «12 книг за 12 месяцев» для развития культуры чтения у учеников и педагогов, передает Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения РК.

— Проект будет реализован по поручению министра просвещения РК Жулдыз Сулейменовой, данному на встрече с директорами школ проекта «Келешек мектептері». Министр отметила актуальность эффективной реализации проекта и его связи с образовательным процессом. Основная цель проекта заключается в повышении интереса учащихся и педагогов к чтению, формировании читательской культуры и воспитании читающей нации. К инициативе активно присоединятся учащиеся и педагоги школ. Это позволит сформировать в школах единую культуру чтения, — подчеркнули в Минпросвещения РК.

По данным Министерства, в настоящее время на основе предложений педагогов и учащихся формируется список книг. Проводится специальное анкетирование, учитываются интересы и запросы участников. По его итогам для педагогов будут отобраны современные издания для профессионального развития, а для учащихся отечественные и зарубежные произведения, способствующие личностному развитию и расширению кругозора.

По итогам проекта среди самых активных участников будут определены и награждены «Лучшие читатели».

Напомним, более 66 тысяч шымкентцев приняли участие в проекте «Читающая нация».