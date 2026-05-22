Более 66 тысяч шымкентцев приняли участие в проекте «Читающая нация»

В Шымкенте подвели итоги масштабного городского проекта «Читающая нация», реализованного в рамках инициативы Президента РК по развитию культуры чтения и повышению интеллектуального потенциала общества, передает агентство Kazinform.

Торжественная церемония награждения победителей состоялась с участием акима города Габита Сыздыкбекова. В ходе мероприятия были отмечены жители Шымкента, активно участвовавшие в продвижении культуры чтения и показавшие высокие результаты в рамках конкурса.

Габит Сыздыкбеков отметил, что проект за короткое время показал масштабные результаты.

— За короткий период в проекте приняли участие более 66 тысяч жителей, которые прочитали свыше 500 тысяч книг. Это является ярким свидетельством высокого интереса жителей города к духовному развитию и знаниям. Поздравляю всех с успешной реализацией проекта «Читающая нация», направленного на продвижение духовных ценностей, — отметил аким города.

Фото: УВП Шымкента

Проект продолжался восемь месяцев и объединил более 66 тысяч участников. За этот период жителями города было прочитано свыше 500 тысяч книг. По условиям конкурса каждый участник прочитал не менее 15 книг.

В проекте приняли участие:

более 26 тысяч школьников;

свыше 18 тысяч студентов;

более 6 тысяч педагогов;

свыше 15 тысяч семей;

государственные служащие и представители различных сфер.

Победители определялись по следующим номинациям:

«Читающая школа»;

«Читающий колледж»;

«Читающий университет»;

«Читающий педагог»;

«Читающая династия»;

«Читающий госслужащий».

Особое внимание в рамках проекта было уделено семейному чтению. По мнению организаторов, именно формирование культуры чтения в семье способствует воспитанию образованного и духовно развитого поколения. Участники не только читали произведения, но и проводили совместные обсуждения прочитанного, формируя устойчивую интеллектуальную среду.

Среди победителей конкурса — государственные служащие, педагоги, школьники и студенты.

В числе лучших заместитель руководителя департамента казначейства Замзагуль Абсадирова, династия Бауыржановых, педагоги Аяжан Байтемир, Иса Шаншар и Гульнафис Кемерова.

Главные призы в размере 1 миллиона тенге получили студент Южно-Казахстанского исследовательского университета имени М. Ауэзова Азамат Канадылаев, студент колледжа «Парасат» Мирас Муталов и учащиеся ряда общеобразовательных организаций города.

Призовой фонд конкурса составил:

I место — 1 000 000 тенге;

II место — 600 000 тенге;

III место — 400 000 тенге;

лучшие государственные служащие — от 100 000 до 300 000 тенге.

Известный литературовед и писатель Кулбек Ергобек отметил значимость проекта и подчеркнул, что интерес общества к литературе остается высоким. Организаторы сообщили, что проект «Читающая нация» будет продолжен и в дальнейшем. Основная цель инициативы — развитие устойчивой культуры чтения, популяризация книги среди молодежи и формирование интеллектуального общества.