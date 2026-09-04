От «Апорта» до биопестицидов: как развивается аграрная наука Казахстана

В рамках исполнения поручений Главы государства по развитию аграрной науки и внедрению отечественных разработок в производство в Казахстане продолжается модернизация научной базы АПК, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В 2026 году ученые работают над новыми сортами сельхозкультур, безвирусным посадочным материалом, биопестицидами и технологиями для животноводства, а на развитие двух аграрных исследовательских университетов предусмотрено 57 млрд теңге.

«Батырхан», безвирусные подвои и «Апорт»: разработки доходят до хозяйств

Практическая направленность аграрной науки особенно заметна в развитии отечественной селекции и семеноводства. В 2026 году продолжается реализация Комплексного плана развития селекции и семеноводства до 2028 года. Формируется последовательная цепочка – от создания сорта и государственного сортоиспытания до производства семян, масштабирования и внедрения в хозяйствах.

В качестве одного из результатов текущего года представлен новый сорт ярового ячменя «Батырхан», устойчивый к засухе и засолению почв. Сорт подготовлен для прохождения дальнейших процедур государственного сортоиспытания.

Развивается производство безвирусного посадочного материала. В марте Казахский НИИ плодоовощеводства и южнокорейская компания VITROSYS INCORPORATION подписали меморандум о сотрудничестве по созданию системы производства семенного картофеля с применением технологий in vitro.

Фото: пресс-служба Правительства РК

В Алматинской области также создается база для выращивания безвирусных подвоев яблони. В апреле туда поставлено более 7 тыс. подвоев из Нидерландов, одновременно внутри страны развивается собственное производство посадочного материала методом in vitro.

Продолжается работа по восстановлению отечественного сорта «Апорт». Формируется безвирусный генетический материал, проводится молекулярно-генетическая идентификация образцов и развивается технология размножения растений in vitro.

Казахстанские ученые создают биопестициды и технологии производства мраморной баранины

Важным элементом развития аграрной науки становится международное сотрудничество. В 2026 году на базе Казахского агротехнического исследовательского университета имени С. Сейфуллина открыта Международная научно-учебная лаборатория по управлению отходами. Она занимается исследованиями в области переработки, ресурсосбережения, устойчивого сельского хозяйства и экологических технологий.

В июле НАНОЦ, Казахский НИИ защиты и карантина растений и Институт защиты растений Китайской академии сельскохозяйственных наук подписали меморандум о сотрудничестве в области разработки и локализации производства биопестицидов.

Фото: пресс-служба Правительства РК

В научных организациях продолжаются испытания биологических средств защиты растений, в том числе препаратов на основе Metarhizium anisopliae для борьбы с мароккской саранчой. Развитие этого направления позволит расширять производство экологически безопасных средств защиты растений и снижать зависимость от импортных химических препаратов.

Еще одним крупным проектом стало открытие в июле международного Center for One Health Research на базе Казахского национального аграрного исследовательского университета. Центр будет заниматься исследованиями в сфере биологической безопасности, микробиологии, продовольственной безопасности и ветеринарии, а также развитием международных научных проектов и академической мобильности.

Практическая направленность исследований распространяется и на животноводство. Научными организациями разработаны технологии производства мраморной баранины на основе казахской тонкорунной породы овец и отечественного экструдированного комбикорма для лактирующих верблюдиц. Продолжаются исследования в области генетики, селекции, кормления и повышения продуктивности животных.

Для сельхозтоваропроизводителей продолжается программа распространения знаний: проводятся семинары, вебинары и консультации по новым технологиям и результатам научно-технической деятельности.

57 млрд теңге на модернизацию аграрных исследовательских вузов

Отдельное внимание уделяется развитию двух исследовательских университетов аграрного профиля – Казахского агротехнического исследовательского университета имени С. Сейфуллина и Казахского национального аграрного исследовательского университета.

Программы их развития предусматривают укрепление научно-образовательного потенциала, обновление материально-технической базы и формирование современных международных центров аграрной науки и образования.

На эти цели предусмотрено финансирование из республиканского бюджета в размере 20,4 млрд теңге для КазАТИУ им.С.Сейфуллина и 36,6 млрд теңге для КазНАИУ.

Таким образом, аграрные университеты и научные организации постепенно становятся не только центрами подготовки кадров, но и площадками для прикладных исследований, разработки новых технологий и их последующего внедрения в производство.

Фото: пресс-служба Правительства РК

В целом проводимая работа формирует новую технологическую основу АПК. Возвращенные земли вовлекаются в оборот и становятся ресурсом для расширения производства, цифровые решения повышают эффективность управления сельхозугодьями и производственными процессами, а прикладная аграрная наука обеспечивает отрасль новыми сортами, технологиями и научными разработками.

Главная задача на этом этапе – обеспечить, чтобы результаты этой работы доходили непосредственно до сельхозтоваропроизводителей и давали измеримый эффект в виде роста производительности, эффективности использования ресурсов и конкурентоспособности отечественного АПК.

Ранее сообщалось, что в 2026 году расширяется применение цифровых решений и искусственного интеллекта в сельском хозяйстве. Один из практических примеров – цифровая платформа Apislab, предназначенная для селекции пчел и управления пасеками. Платформа уже используется пчеловодческими хозяйствами в различных регионах страны.