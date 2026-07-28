От Афин до Астаны: в столице представили 140 олимпийских реликвий

Экспозиция объединила более века истории олимпийского движения, редкие исторические экспонаты и достижения казахстанских чемпионов, подчеркнув связь традиционного спорта с соревнованиями нового поколения.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Выставка разместилась в Национальном музее Казахстана и приурочена сразу к двум событиям — 130-летию первых Олимпийских игр современности и старту «Игр будущего — 2026». Именно поэтому организаторы называют экспозицию символической: она показывает, как олимпийские ценности, сформировавшиеся более века назад, находят продолжение в современных соревнованиях, где классический спорт объединяется с цифровыми технологиями.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Посетителям представлены 140 подлинных артефактов из коллекции Владимира Потанина. Среди них — олимпийские медали разных лет, памятные знаки, факелы, дипломы, официальная атрибутика Игр и другие исторические экспонаты, рассказывающие об эволюции олимпийского движения с 1896 года до наших дней.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Отдельный раздел посвящен истории казахстанского спорта. В экспозицию вошли фотографии, личные вещи и памятные предметы, связанные с олимпийскими чемпионами и призерами страны — Владимиром Смирновым, Бекзатом Саттархановым, Бахтияром Артаевым, Сериком Сапиевым, Александром Винокуровым, Денисом Теном, Ольгой Рыпаковой, Геннадием Головкиным и Елдосом Сметовым. Кроме того, для гостей подготовили интерактивные зоны в виде боксерского ринга и борцовского ковра, а также цифровую экспозицию с «ожившими» олимпийскими дипломами, созданными с помощью технологий искусственного интеллекта.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

По словам руководителя проекта «Олимпийская коллекция Владимира Потанина», доктора исторических наук, декана исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Льва Белоусова, выставка впервые приехала в Казахстан именно благодаря проведению «Игр будущего». Он подчеркнул, что проект задумывался как передвижная экспозиция, которая путешествует по городам, принимающим крупнейшие международные соревнования.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

— Эта коллекция уникальна сразу по нескольким причинам. Она позволяет проследить всю историю Олимпийских игр — от Афин 1896 года до наших дней. Здесь собраны сотни подлинных артефактов, которые отражают не только спортивную, но и культурную историю олимпийского движения. Мы специально сделали коллекцию передвижной, чтобы она путешествовала по миру и вдохновляла людей. После Москвы, Сочи, Минска, Казани и других городов она впервые приехала в Астану, и это очень символично именно в дни проведения «Игр будущего», — рассказал он.

По мнению организаторов и принимающей стороны, главная ценность выставки заключается не только в уникальных экспонатах, но и в ее образовательной миссии. Именно на этом акцентировал внимание заместитель министра туризма и спорта Казахстана Серик Жарасбаев.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

— Сегодня мы открываем одну из самых значимых выставок, приуроченных к «Играм будущего». Благодаря нашим российским коллегам в Астану привезли более 140 уникальных олимпийских артефактов. Особенно важно, что рядом с мировой олимпийской историей представлены достижения казахстанских спортсменов — как советского периода, так и независимого Казахстана. Такие выставки должны проходить чаще, потому что спорт объединяет людей, вдохновляет молодежь и помогает сохранять память о великих победах, — отметил вице-министр.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Он добавил, что выставка будет работать в течение двух месяцев, и за это время ее смогут посетить школьники, студенты, воспитанники спортивных школ, а также жители и гости столицы.

— Мы хотим, чтобы дети увидели своими глазами, как создавалась история олимпийского движения. Очень важно, чтобы после посещения выставки они захотели заниматься спортом, ставили перед собой большие цели и верили, что однажды тоже смогут представлять Казахстан на Олимпийских играх, — рассказал Серик Жарасбаев.

Разделить момент открытия выставки пришли и известные казахстанские спортсмены. В числе приглашенных были олимпийский чемпион 2016 года по плаванию Дмитрий Баландин, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года по боксу Камшыбек Кункабаев, четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике в трех весовых категориях Илья Ильин и другие представители спортивного сообщества.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Особое внимание экспозиция привлекла у спортсменов, которые сами вошли в историю отечественного спорта. Для Ильи Ильина выставка стала возможностью увидеть уникальные артефакты, связанные с развитием олимпийского движения, и вновь окунуться в атмосферу больших побед. По его словам, такие проекты помогают сохранять спортивную историю и вдохновляют новое поколение атлетов.

— Олимпийское движение объединяет людей по всему миру. Это честная борьба, уважение к сопернику и стремление к новым вершинам. Через спорт страны становятся ближе друг к другу, а дети получают пример, который вдохновляет их заниматься спортом и добиваться успехов. Очень важно показывать эту историю молодому поколению, чтобы каждый ребенок, выходя отсюда, мог сказать: «Я тоже хочу стать олимпийским чемпионом», — подчеркнул тяжелоатлет.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Как отмечают организаторы, экспозиция будет доступна для посетителей на протяжении двух месяцев. Посетить ее смогут все, кому интересна история Олимпийских игр, развитие мирового спорта и достижения выдающихся атлетов разных поколений. Экспозиция позволит гостям увидеть уникальные артефакты и лично прикоснуться к страницам спортивной истории.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Напомним, завтра, 29 июля в Астане состоится открытие международного турнира «Игры будущего-2026». Подготовка к соревнованиям началась заранее: продажа билетов стартовала 20 мая, а 21 июля Министерство туризма и спорта Казахстана опубликовало расписание турнира. В соревнованиях участники поборются за победу в дисциплинах, где традиционные спортивные навыки сочетаются с возможностями современных цифровых технологий.