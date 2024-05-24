От 200 до 2000 тенге: Разброс цен на огурцы в Казахстане

В регионах Казахстана – огуречная пора. Овощ заметно подешевел, по сравнению, с зимним периодом. Агентство Kazinform подготовило обзорную информацию о стоимости огурцов в регионах страны.

По данным Бюро национальной статистики за апрель, средняя стоимость огурцов в стране составляла 925 тенге за килограмм. По регионам цены варьировались от 774 до 1 385 тенге. При этом, самая высокая средняя стоимость отмечалась в Жезказгане, самая низкая – в Таразе и Алматы.

21-го мая цена огурцов значительно изменилась. Самые дешевые огурцы – 200-250 тенге за килограмм – продают в Туркестане и Шымкенте. Как правило, за такую сумму можно купить овощ на сельскохозяйственных ярмарках. В супермаркете цена за тот же килограмм огурцов составляет уже 300-350 тенге.

На втором месте по уровню стоимости – Кызылорда, Алматы, Талдыкорган, Жезказган, Конаев, Тараз, Кокшетау, Петропавловск, Астана. Здесь минимальная сумма, которую придется отдать за один килограмм огурцов – 300-360 тенге. В Таразе, например, импортные дешевле местных. Привезенные из Узбекистана стоят 350-400 тенге за килограмм, местные тепличные – 550-600 тенге. Такая же ситуация в Петропавловске. Привозные огурцы дешевле местных, но, стоит отметить, что иногда по вкусовым качествам они уступают североказахстанским.

В Актобе, Костанае, Караганде и Атырау минимальная цена на огурцы варьируется от 400 до 450 тенге. Традиционно в теплое время года она существенно снижается. Но нужно учитывать ряд факторов, в том числе особенности торговых точек. Так, в Костанае, в магазинах «у дома», цена за килограмм огурцов может достигать 700 тенге.

Минимум 550-650 тенге придется отдать за огурцы жителям Павлодара, Уральска, Актау и Усть-Каменогорска. В Семее цена не намного ниже – 500-600 тенге за килограмм.

Самые дорогие огурцы нашлись в одном из онлайн супермаркетов Алматы – 2 100 тенге за килограмм. В описании указано, что это сорт «рава» казахстанского производства.

Огурцы не входят в список социально значимых продуктов питания. Цену на них регулирует рынок, который, в свою очередь, находится под влиянием множества факторов.

Фото: Kazinform

Ранее, мы составляли индекс цен на помидоры в Казахстане. Посмотреть его можно здесь.