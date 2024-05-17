В Казахстане лакшери-помидоры стоят 5900 тенге - обзор цен

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, в апреле средняя цена одного килограмма помидоров составляла 1 065 тенге. Агентство Kazinform узнало, как отличаются цены по регионам и где самые дорогие, а где самые дешевые томаты. Подробнее – в нашем обзоре.

Современный рынок предлагает разнообразие сортов томатов, в том числе местных и привозных соответственно, цены на этот овощ будут значительно отличаться.

Наиболее широкий ассортимент помидоров – в южных регионах страны. Самые дешевые– местные тепличные - обнаружились в Талдыкоргане и Таразе. Их продают по 500-700 и 600-650 тенге за килограмм, соответственно. Помидоры «на ветке» в Таразе стоят 710-750 тенге, розовые – 1200-1800 тенге, черри – 1350-1500 тенге.

Огромный выбор помидоров на любой вкус и кошелек в Алматы. Здесь можно приобрести помидоры по 673 тенге и по 5 900 тенге за килограмм. Один из самых дорогих сортов - кумато, или, как его проще называют в народе – черные помидоры. Среди черри – бриоза. Обычно продают их в фасовке по 0,5 кг стоимостью от 1300 тенге.

В Шымкенте самые дешевые помидоры можно купить на сельскохозяйственных ярмарках. В супермаркетах цены выше. В среднем стоимость помидоров варьирует от 700 до 1200 тенге. Черри продают по 1200-2000 тенге за килограмм. Близкие к шымкентским ценам – в Кызылорде, Туркестане, Конаеве.

Следом по возрастанию цены идут Усть-Каменогорск, Семей и Уральск – 800-810 тенге.

В Актау и Атырау цена на помидоры примерно одинаковая – от 870 тенге за килограмм, в этой же ценовой категории Астана и Павлодар.

Самые дорогие томаты – в северных регионах. В Кокшетау и Костанае тепличные помидоры отечественного производства можно купить по цене от 900 до 1380 тенге за килограмм. «Розовые» – 1380 -1400 тенге, черри - 1700 до 4300 тенге за килограмм.

В Северо-Казахстанской области цена на красные помидоры на веточках и розовые начинается от 940 тенге. Черри стоят от 1150 тенге за килограмм. Самые дорогие – желтые помидоры на веточках. Цена на них начинается от 1300 тенге.

В Караганде помидоры стоят от 1020 до 2500 за килограмм в зависимости от сорта. Интернет-магазины в Павлодаре предлагают помидоры от 885 тенге.

Интересную статистику по ценам на помидоры приводит портал globalproductprices.com. По их данным, в марте средняя цена на овощ в Казахстане составляла $2,15 (примерно 950 тенге). По этому показателю Казахстан находится на 41 строке из 77. Портал утверждает, что самые дорогие помидоры в Южной Корее, Швейцарии и Литве – $6,82, $5,45 и $5,37, соответственно. Самые дешевые – в Пакистане, Бангладеше и Иордании. Цена за килограмм – $0,5, $0,56 и $0,69, соответственно.