Освобожденным по УДО в области Жетысу предоставили жилье и работу

В результате активного взаимодействия прокуратуры Каратальского района с меценатами был решен жизненно важный вопрос многодетной матери Ш., воспитывающей шестерых детей.

Женщине, получившей право на УДО, передан в собственность благоустроенный трехкомнатный дом. Обеспечение семьи постоянным жильем стало фундаментом для защиты прав несовершеннолетних и успешной ресоциализации матери.

Одновременно по инициативе прокуратуры Каратальского района оказана поддержка в развитии малого бизнеса. Состоящему на учете службы пробации гражданину К. выделен безвозмездный государственный грант в размере более 1,5 млн тенге на открытие сварочного цеха. Наличие собственного дела позволило ему легально интегрироваться в общество и обеспечить семью стабильным доходом.

Эффективная координация прокуратуры Каратальского района позволила объединить усилия госорганов и бизнеса для решения важных социальных задач.

