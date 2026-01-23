РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:51, 23 Январь 2026 | GMT +5

    Освобожденным по УДО в области Жетысу предоставили жилье и работу

    В Каратальском районе области Жетысу при координации районной прокуратуры успешно реализованы меры по поддержке лиц, вставших на путь исправления после условно-досрочного освобождения, передает Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру.
    ключи квартира
    Фото: pexels

    В результате активного взаимодействия прокуратуры Каратальского района с меценатами был решен жизненно важный вопрос многодетной матери Ш., воспитывающей шестерых детей.

    Женщине, получившей право на УДО, передан в собственность благоустроенный трехкомнатный дом. Обеспечение семьи постоянным жильем стало фундаментом для защиты прав несовершеннолетних и успешной ресоциализации матери.

    Одновременно по инициативе прокуратуры Каратальского района оказана поддержка в развитии малого бизнеса. Состоящему на учете службы пробации гражданину К. выделен безвозмездный государственный грант в размере более 1,5 млн тенге на открытие сварочного цеха. Наличие собственного дела позволило ему легально интегрироваться в общество и обеспечить семью стабильным доходом.

    Эффективная координация прокуратуры Каратальского района позволила объединить усилия госорганов и бизнеса для решения важных социальных задач. 

    О том, как ресоциализация меняет судьбы, можете прочитать в материале по ссылке.

    Теги:
    Генпрокуратура Область Жетысу
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают