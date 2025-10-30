РУ
    12:23, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Освобожден за нарушение дисциплины: в Генпрокуратуре прокомментировали отставку прокурора Усть-Каменогорска

    Заместитель генерального прокурора Галымжан Койгелдиев прокомментировал освобождение от должности бывшего прокурора Усть-Каменогорска Тимура Чакпантаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алматы прокуратурасы «Orda» сайтының бас редакторына ескерту жасады
    Фото: Мақсат Шағырбаев / Kazinform

    — По итогам служебного расследования прокурор Усть-Каменогорска освобожден от занимаемой должности. Нарушение трудовой дисциплины. Там очень много вопросов было. Он освобожден, — сказал заместитель генпрокурора на брифинге в Сенате.

    Напомним, 24 октября в Усть-Каменогорске после скандала сменился прокурор города.

    Назначение нового прокурора последовало после временного отстранения от должности прежнего руководителя — Тимура Чакпантаева, в отношении которого проводится служебное расследование. Его обвиняют в избиении подчиненных.

    Ранее прокуратура региона сообщала, что проверка проводится в соответствии с Законом «О правоохранительной службе», до принятия решения о его ответственности. На данный момент Чакпантаева не уволен, но освобожден от должности, уточнили в областной прокуратуре.


