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Осужденный совершил побег из следственного изолятора в Алматы
14 Октября 2022, 17:48

Осужденный совершил побег из следственного изолятора в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 14 октября осуждённый совершил побег из следственного изолятора. Сотрудниками ДУИС и департамента полиции Алматы организованы оперативно-розыскные мероприятия для задержания сбежавшего, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данному факту департаментом полиции Алматы проводится досудебное расследование по статье 426 УК РК «Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи». В соответствии с требованиями уголовно-процессуального кодекса РК подробности расследования и иные сведения не подлежат разглашению», - сообщили в пресс-службе КУИС МВД РК.

Кроме того, департаментом уголовно-исполнительной системы по городу Алматы начата служебная проверка.


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