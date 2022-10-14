14 Октября 2022, 17:48

Осужденный совершил побег из следственного изолятора в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 14 октября осуждённый совершил побег из следственного изолятора. Сотрудниками ДУИС и департамента полиции Алматы организованы оперативно-розыскные мероприятия для задержания сбежавшего, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данному факту департаментом полиции Алматы проводится досудебное расследование по статье 426 УК РК «Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи». В соответствии с требованиями уголовно-процессуального кодекса РК подробности расследования и иные сведения не подлежат разглашению», - сообщили в пресс-службе КУИС МВД РК.

Кроме того, департаментом уголовно-исполнительной системы по городу Алматы начата служебная проверка.