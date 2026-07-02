Осужденную за разбой казахстанку экстрадировали из России

Экстрадирована гражданка Казахстана, скрывавшаяся от исполнения приговора, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

Генеральная прокуратура Республики Казахстан обеспечила экстрадицию осужденной гражданки из Российской Федерации для отбывания наказания по вступившему в законную силу приговору суда.

Приговором суда района имени Алихана Бокейхана города Караганды от 10 мая 2024 года женщина была признана виновной в групповом разбойном нападении с применением насилия и краже чужого имущества. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года.

Находясь под пробационным контролем, в марте 2025 года осужденная самовольно уклонилась от отбывания наказания. В связи с этим неотбытый остаток срока — 1 год 4 месяца 7 дней — был заменен лишением свободы, а сама она объявлена в розыск.

В ноябре 2025 года осужденная была задержана на территории России. По запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан она экстрадирована на родину.

В настоящее время осужденная помещена в следственный изолятор для дальнейшего отбывания наказания.

Ранее Министерством внутренних дел Республики Казахстан при взаимодействии с турецкими коллегами в городе Анталья была задержана 46-летняя гражданка РК, находившаяся в розыске с 2021 года.