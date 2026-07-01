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    Казахстанку, объявленную в розыск в 2021 году, депортировали из Турции

    Министерством внутренних дел Республики Казахстан при взаимодействии с турецкими коллегами в городе Анталья задержана 46-летняя гражданка РК, находившаяся в розыске с 2021 года, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Казахстанку, объявленную в розыск в 2021 году, депортировали из Турции
    кадр из видео

    Подозреваемая в период с 2018 по 2020 годы, действуя совместно с соучастниками, путем обмана и злоупотребления доверием завладела денежными средствами более 1300 граждан страны на сумму свыше шести млрд тенге.

    26 июня разыскиваемая была депортирована из Турецкой Республики в Республику Казахстан. Существенное содействие в ее доставлении оказали представитель МВД РК в Турецкой Республике и Генеральное консульство Казахстана.

    Всего с начала текущего года сотрудниками органов внутренних дел задержаны 117 преступников, совершивших мошенничества. Общий причиненный ими ущерб превышает 17 млрд тенге.

    Ранее подозреваемого в афере с подготовкой к ЕНТ экстрадировали в Казахстан из Албании.

    МВД РК Мошенничество Турция Полиция Экстрадиция Розыск
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
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