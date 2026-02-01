РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    23:17, 31 Январь 2026 | GMT +5

    Осужденный умер в исправительном учреждении в области Абай

    В учреждении максимальной безопасности в области Абай умер осужденный. Информация о случившемся появилась в социальных сетях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    тюрьма, колючая проволока
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Информацию подтвердили в Комитете уголовно-исполнительной системы. По данным КУИС, в учреждении произошел конфликт между двумя осужденными, которые являлись сокамерниками. В ходе ссоры один из них нанес другому телесные повреждения, в результате чего потерпевший скончался.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.

    Проводятся расследование и проверка. Обстановка в учреждении стабильная. Ход расследования находится на контроле у руководства КУИС.

    Напомним, в октябре 2025 года скончался осужденный, отбывающий наказание в исправительном учреждении Семея. Тогда распространилась информация и о массовом вывозе осужденных, но этот факт не подтвердился.

    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
