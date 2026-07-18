Осужденный из ВКО помог обнаружить тайник с оружием в Алматы

В Алматы обнаружен тайник с оружием, который, по предварительным данным, мог быть оборудован во время январских событий 2022 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Алматы обнаружен тайник с оружием, который, по предварительным данным, мог быть оборудован во время январских событий 2022 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

На схрон правоохранителей вывела оперативная информация, полученная в ходе работы с осужденным в Восточном Казахстане.

Тайник нашли в Наурызбайском районе Алматы сотрудники оперативного отдела учреждения №22 Комитета уголовно-исполнительной системы МВД при координации Специализированной прокуратуры и 5-го управления Департамента КНБ по ВКО.

Во время осмотра из схрона изъяли гладкоствольное ружье и боеприпасы. Назначена судебно-баллистическая экспертиза. Правоохранительные органы устанавливают происхождение оружия и лиц, причастных к его сокрытию.

— Даже спустя годы оперативная работа продолжает приносить результаты. Информация, полученная в ходе работы с осужденными, нередко помогает раскрывать преступления прошлых лет, обнаруживать тайники с оружием и предотвращать возможные угрозы общественной безопасности. Это еще раз подтверждает важность ежедневной работы сотрудников уголовно-исполнительной системы во взаимодействии с другими правоохранительными органами, — отметила официальный представитель Департамента УИС по ВКО Салтанат Ожиканова.

В июне Kazinform сообщал, что найденный возле LRT патрон обнаружили у студента спустя год в аэропорту Астаны.