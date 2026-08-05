Осужденных в ВКО приговорили за вымогательство денег у сокамерника

Специальные прокуроры Восточно-Казахстанской области завершили расследование уголовного дела о вымогательстве денежных средств в учреждении №22 Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК, передает Kazinform.

Как сообщили в прокуратуре ВКО, факт вымогательства был выявлен в рамках надзорной деятельности Генеральной прокуратуры. Уголовное дело передали в производство специальных прокуроров.

Следствием установлено, что с июля по ноябрь 2025 года осужденные Ж. и К. под угрозой применения физического насилия требовали деньги у вновь прибывшего осужденного М. за так называемое «покровительство».

В ходе расследования была собрана доказательная база, подтвердившая причастность обвиняемых к совершению преступления. Материалы дела направили в суд.

29 июля 2026 года Глубоковский районный суд признал подсудимых виновными по части 3 статьи 194 Уголовного кодекса Республики Казахстан (вымогательство) и назначил им наказание в виде лишения свободы с увеличением ранее назначенного срока наказания.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Ранее в КУИС опровергли информацию о суициде осужденных в колонии Алматы.