Осужденная за шантаж замакима области павлодарка подала апелляцию

В Павлодаре судебная коллегия рассмотрела апелляцию женщины, осужденной за шантаж. Деньги она требовала у замакима области, угрожая распространить порочащие его сведения. В мае 39-летнюю женщину осудили на 3 года, но она попыталась оспорить приговор, передает корреспондент агентства Kazinform.

Женщина частично признала вину и просила ее оправдать. При этом она объявила голодовку. Однако суд, учитывая все обстоятельства, приговор все равно оставил без изменений. Судья сообщил, что оснований для снижения срока наказания не имеется.

— Судебная коллегия постановила: приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области от 4 мая 2024 года оставить без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения… Процессуальных нарушений мы не нашли. Теперь, что касается наказания: то, что она частично признает вину, ее частичное раскаяние, смягчающие обстоятельства были приняты во внимание, но это не влияет на назначенное наказание и не служит основанием для назначения наказания, не связанного с лишением свободы или условного наказания, — озвучил судья.

Напомним, весной этого года в соцсетях появилась информация, что первый заместитель акима Павлодарской области — 60-летний Серик Батыргужинов — в своем кабинете изнасиловал мать двоих детей, а после якобы «забросал ее подарками и обещал помочь с квартирой». Факт надругательства не подтвердился. Но было заведено уголовное дело по факту вымогательства в особо крупном размере. Потерпевшей стороной выступил уже заместитель акима области.

Судом установлено, что Серик Батыргужинов сначала сам материально помогал женщине, пожалев мать ребенка-инвалида, — перечислял ей от 50 тысяч тенге до 160 тысяч тенге. Затем она потребовала деньги взамен молчания о якобы их интимной связи. Опасаясь угроз, чиновник перечислил обвиняемой еще 4,8 миллиона тенге. Когда женщина попросила 20 миллионов тенге — обратился в полицию.

При вынесении приговора присяжные учли, что женщина переживает тяжелую потерю — осенью она потеряла сына с инвалидностью. Статья, по которой осудили павлодарку, предусматривала от 7 до 15 лет лишения свободы, но ей назначили три года колонии.