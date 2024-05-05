За шантаж замакима области павлодарка получила три года колонии

В Павлодаре завершилось громкое дело, одним из участников которого стал первый заместитель акима области Серик Батыргужинов. По обвинению в вымогательстве в особо крупном размере осуждена 39-летняя женщина, передает корреспондент агентства Kazinform.

Полтора месяца назад в соцсетях появилась информация о том, что первый заместитель акима области Серик Батыргужинов в своем рабочем кабинете изнасиловал мать двоих детей. Министр внутренних дел РК сообщил, что заявление об изнасиловании действительно было, дело возбудили, но факт не подтвердился. В областном акимате, комментируя ситуацию, рассказали, что чиновник заявил в полицию о вымогательстве.

Уголовное дело по факту вымогательства в особо крупном размере было рассмотрено сегодня, 4 мая 2024 года, с участием присяжных.

Судом установлено, что в апреле прошлого года обвиняемая в социальных сетях познакомилась с заместителем акима Павлодарской области — 60-летним Сериком Батыргужиновым. На тот момент она стояла в очереди на жилье в катеогрии «семья, имеющая или воспитывающая детей-инвалидов».

— С мая по сентябрь 2023 года Серик Батыргужинов в виде материальной помощи передавал К. денежные средства от 50 до 160 тысяч тенге. В сентябре 2023 года, К. вновь обратилась с просьбой о передаче ей денежных средств, но получила отказ, — рассказали в пресс-службе СМУС Павлодарской области.

Тогда женщина решила получить деньги путем шантажа: угрожая распространить сведения, порочащие чиновника. Она грозилась рассказать о якобы интимных отношениях на рабочем месте. Опасаясь угроз, Серик Батыргужинов перечислил обвиняемой 4,8 млн тенге.

В ноябре 2023 года павлодарка попросила уже 20 млн тенге, после чего заместитель акима области обратился в правоохранительные органы.

Суд состоялся и вынесен приговор — 3 года лишения свободы. При вынесении приговора присяжные учли, что женщина переживает тяжелую потерю — осенью она потеряла сына с инвалидностью.

— Преступление, совершенное К. законом отнесено в категории особо тяжких и предусматривает наказание только в виде лишения свободы. Вина подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, материалами уголовного дела. Единогласным вердиктом присяжных заседателей К. признана виновной по ст. 194 ч. 4 п. 2 Уголовного кодекса. С учетом того, что К. ранее не судима, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка и совершение преступления вследствие стечения тяжелых личных обстоятельств, суд на основании ч. 4 ст. 55 УК назначил ей 3 года лишения свободы, — проинформировали в пресс-службе СМУС.

Отбывать наказание павлодарка будет в колонии средней безопасности.