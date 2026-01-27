РУ
    Осуждены браконьеры за отстрел косуль в нацпарке «Кокшетау»

    Это второй обвинительный приговор по статье «Незаконная охота» с начала года в Зерендинском районе Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    нацпарк Алтын-Эмель: джейраны, куланы
    Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

    Как сообщили в прокуратуре Акмолинской области, по делу о незаконной охоте на территории национального парка «Кокшетау» (ст. 337 УК РК, «Незаконная охота») вынесен обвинительный приговор.

    — Трое граждан незаконно отстреляли трех сибирских косуль в охранной зоне зерендинского филиала ГНПП «Кокшетау», причинив значительный ущерб природе. Дело рассмотрено с участием присяжных заседателей. Несмотря на непризнание вины подсудимыми, по принципиальной позиции государственного обвинителя прокуратуры Зерендинского района их вина была полностью доказана, — поделились в ведомстве.

    Организатор преступления приговорен к шести годам лишения свободы, двое соучастников — к двум годам восьми месяцам лишения свободы каждый. Автомобиль, использованный при совершении преступления, конфискован в доход государства.

    Как добавили в прокуратуре, это второй обвинительный приговор по статье «Незаконная охота» с начала года в Зерендинском районе. Поэтому прокуратурой области была проведена разъяснительная работа среди охотников и рыболовов по недопущению браконьерства и соблюдения природоохранного законодательства.

    — Всего за 2025 год за нарушения правил охоты и рыболовства к административной ответственности привлечено порядка 400 лиц, которым назначены административные штрафы на общую сумму 8,5 миллионов тенге. В едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 11 уголовных дел. Призываем охотников и рыболовов строго соблюдать требования закона и бережно относиться к природным ресурсам, — резюмировали в ведомстве.

    Напомним, ранее сообщалось, что на 92 млн тенге нанесли ущерб браконьеры природе Жамбылской области.

