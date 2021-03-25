Острый дефицит строителей испытывает СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Северо-Казахстанской области в очередной раз обсудили проблему нехватки специалистов в строительной отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году в регионе намерены построить 3,7 тысячи квартир, или 340 тысяч квадратных метров жилья. Это на 40 тысяч «квадратов» больше, чем в прошлом году. И вновь возник вопрос: как будут реализовывать планы при нехватке рабочих рук. В этом году потребуются дополнительно на стройках более одной тысячи человек.

«Строительные компании недостаточно работают над решением проблемы дефицита строителей. Они должны максимально всех собрать. Мы говорили о том, что выпускников нужно привлекать. Им надо на стройке больше времени проводить, практику проходить. Рекрутировать ребят должны стройкомпании. Ярмарки вакансий делать. Нужно создавать учебные центры на базе строительных компаний. Надо брать из тех, кто без работы. Быстро их переквалифицировать. Мы платим стипендию за переподготовку. Но обязательно потом нужно отработать», - сказал глава региона К.Аксакалов.

Аким города Булат Жумабеков заверил, что проблему решают всеми возможными способами.

«Отработали со всеми строительными компаниями. В первую очередь, отобрали всех специалистов, которые зарегистрированы в центре занятости. Их обучать не нужно. Около 400 человек охватили, работаем с ними. У нас есть достаточно средств, чтобы провести переподготовку. В прошлом году переобучили 250 человек. В этом году можем еще больше. Компании готовы, чтобы студенты прошли теорию в колледже, а практику - у них. Идет рекрутирование тех, кто участвовал в прошлом году по госпрограммам. В том числе из районов», - сообщил Б.Жумабеков.

Аким области напомнил, что спрос на жилье в регионе довольно высок. На одну квартиру, построенную по госпрограмме, претендуют более 20 человек.

«Надо оперативно управлению строительства отрабатывать. Программа по реновации принята. Маслихат утвердил. Нас ничего не держит, чтобы реализовать планы. Бюджет деньги выделил. Теперь реализуйте. Это касается не только города, но и районов. Большой объем работы будет по соцобъектам. Строится современная многопрофильная больница. Начинаем строительство трех больших корпусов Военного института. Три миллиарда тенге выделили. Завершаем строительство учебно-лабораторного корпуса. Начинаем строительство поликлиники, общежитий. Огромное количество людей будет привлечено в строительную сферу. Начнется апрель – по всем направлениям пойдут подготовительные работы», - сказал К.Аксакалов.

По итогам двух месяцев рост объемов в отрасли строительства превысил 18%. По словам Б.Жумабекова, строится 25 бюджетных домов и восемь коммерческих.



