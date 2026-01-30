Оставило отпечаток — тренер высказался о сложном для Асу Алмабаева бое в 2025 году

Напомним, что победа Манеля Капе над Асу Алмабаевым до сих пор вызывает сомнения у многих болельщиков и специалистов во всем мире. Дело в том, что во время боя на турнире UFC Vegas 103 в марте 2025 года португалец Манель Капе несколько раз ткнул пальцем в глаз казахстанцу Асу Алмабаеву, повредив ему левый глаз. Инцидент произошел во втором и третьем раундах, а рефери Майк Белтран не остановил бой для восстановления. Капе отрицал умышленность, критикуя защиту соперника, несмотря на фотодоказательства травмы.

— По поводу тычков в глаза могу сказать так. Чтобы оценить влияние этого момента на результат, надо самому оказаться на месте, в гуще событий. Но так или иначе мы видели неоднократное грубое нарушение со стороны Капе — ощутимые тычки в глаза. Это дезориентирует соперника, нарушается зрение, смятение в голове происходит. Это оставило отпечаток на результате, я считаю, — сказал Баян Жангалов.

Сейчас Асу Алмабаев занимает седьмое место в официальном рейтинге UFC. Следующий бой Асу Алмабаева запланирован на 28 февраля 2026 года (UFC Fight Night 269) в Мехико, где он встретится с бывшим чемпионом Брендоном Морено, занимающем пятое место в рейтинге в главном событии вечера, с целью войти в титульную гонку в наилегчайшем весе UFC.

— В предстоящем бою Асу легко точно не будет. Он ставит высокие цели, поэтому каждый новый соперник будет все сложнее и сложнее. Легких боев в UFC в целом не бывает и не будет, а когда идешь в гонку за титулом- тем более. Результат Асу, полагаю, будет больше зависеть не только от того, как он подготовиться, но и и важно везение. По подготовке, думаю, команда Асу все правильно делает, — заверил Баян Жангалов.

Напомним, ранее казахстанские бойцы UFC Шавкат Рахмонов и Асу Алмабаев сдали рекордные допинг-тесты.