РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:49, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Остатки принадлежавших евреям зданий раскопали в историческом центре Берлина

    В центре Берлина археологи вскрывают последние сохранившиеся фрагменты исторической застройки, расположенной на нынешнем форуме Маркса и Энгельса - улице, где до Второй мировой войны жили десятки еврейских семей и находились такие объекты, как знаменитое гостиничное заведение «Король Португалии» с собственной синагогой и кошерной кухней, передает агентство Kazinform со ссылкой на Bild.

    остатки зданий, принадлежавших евреям
    Фото: Bild

    Как стало известно BILD, команда под руководством археолога Герсона Йойте документирует подвалы домов по бывшей Бургштрассе.

    Эти дома были насильно отобраны у еврейских владельцев в годы нацистской Германии, а после войны большая часть застройки исчезла из-за разрушений и последующего градостроительства времен ГДР.

    Среди найденных объектов — останки дома №20, принадлежавшего лауреату Нобелевской премии Рихарду Вильштеттеру, и здания коллекционера Филиппа Коссака, благодаря которому в Берлине сохранились знаменитые марочные раритеты.

    Согласно городской программе благоустройства, после фиксации археологических находок территорию разроют: на месте прежней застройки появятся лестницы и пандусы к набережной Шпрее.

    Некоторые историки критикуют подход берлинских властей: по словам городского исследователя Бенедикта Гебеля, 20% земель в этом районе так и не были справедливо возвращены наследникам, а компенсации, если и выплачивались, составляли лишь «несколько процентов от реальной стоимости».

    Ранее нетронутое погребение сакского воина обнаружили карагандинские археологи. На глубине чуть больше метра исследователи нашли скелет мужчины, в правой руке которого был бронзовый меч — акинак. Рядом лежали наконечники стрел и золотая серьга. 

    Теги:
    Мировые новости Германия
    Алина Хан
    Алина Хан
    Автор
    Сейчас читают