Остатки принадлежавших евреям зданий раскопали в историческом центре Берлина

Как стало известно BILD, команда под руководством археолога Герсона Йойте документирует подвалы домов по бывшей Бургштрассе.

Эти дома были насильно отобраны у еврейских владельцев в годы нацистской Германии, а после войны большая часть застройки исчезла из-за разрушений и последующего градостроительства времен ГДР.

Среди найденных объектов — останки дома №20, принадлежавшего лауреату Нобелевской премии Рихарду Вильштеттеру, и здания коллекционера Филиппа Коссака, благодаря которому в Берлине сохранились знаменитые марочные раритеты.

Согласно городской программе благоустройства, после фиксации археологических находок территорию разроют: на месте прежней застройки появятся лестницы и пандусы к набережной Шпрее.

Некоторые историки критикуют подход берлинских властей: по словам городского исследователя Бенедикта Гебеля, 20% земель в этом районе так и не были справедливо возвращены наследникам, а компенсации, если и выплачивались, составляли лишь «несколько процентов от реальной стоимости».

