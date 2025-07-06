Останки мамонтов, акул и ящеров находят в Костанайской области
В Костанайской области находят останки мамонтов, акул и древних ящеров. О том, какие тайны хранят в себе эти окаменелости, Kazinform рассказал биолог, сотрудник Костанайского областного и торико-краеведческого музея Андрей Андрющенко.
В Костанайском областном историко-краеведческом музее собрана одна из самых уникальных палеонтологических коллекций в стране — челюсти, зубы, кости мамонтов, акул, водных ящеров и даже древних крокодилов. Многие находки были сделаны на территории региона случайно, а сегодня служат материалом для научных открытий.
— Рано или поздно все значимое должно попадать в музей. Люди приносят нам то, что находят на полях, берегах рек, в оврагах. Мы все систематизируем, определяем, храним. И в будущем это становится основой для научных работ, в том числе международных, — отмечает эксперт.
Мамонты, которые жили «по-соседству»
По словам Андрющенко, один из самых интересных экспонатов — челюсти и зубы мамонтов. Эти гиганты жили в тех же климатических условиях, как и в современных северных районах Казахстана.
— Мамонт имел шесть зубов — два из них бивни, а остальные четыре, так называемые «тёрки», служили для перетирания грубой растительной пищи. Он мог выкапывать водную растительность или даже валить деревья, обгладывая ветки. И хотя мамонты вымерли около 18–20 тысяч лет назад, условия жизни у них были такие же, как и у нас сегодня — снег, ветер, трава под настом, — поясняет специалист.
Коллекция музея включает также черепа, лопатки и другие части скелета мамонтов.
Следы доисторических морей и древних акул
Удивительно, но на территории современной Костанайской области когда-то плескалось море. Геологи называют это пространство Тургайским прогибом — дном древнего теплого и мелкого моря, в котором миллионы лет назад жили белемниты — кальмароподобные существа, которыми питались рыбы и акулы.
— Акула в нашем понимании — это что-то огромное и опасное. На деле же первые акулы были совсем маленькими. Их ели акулы побольше, а тех, в свою очередь, — еще более крупные водные хищники, как, например, мозазавры. Они были на вершине пищевой цепи, напоминали зубастую косатку и совсем не были динозаврами, — сказал биолог.
Также в коллекции музея есть останки плезиозавров и других ящеров. Все они жили в меловом периоде, примерно 70–100 миллионов лет назад. Мегалодонов, как подчеркивает Андрющенко, на территории Костанайской области не находили.
Крокодилы старше динозавров
Находки в регионе охватывают и более древние эпохи. Например, окаменелости крокодилов, которые относятся к архозаврам — они появились раньше динозавров.
— Почему в нашем регионе не находят динозавров? Все просто — в эпоху динозавров здесь было море, а в нем жили не динозавры, а морские ящеры и крокодилы, — пояснил специалист.
По словам Андрющенко, экспедиции в Костанайской области продолжаются и сегодня. Новые находки появляются регулярно. Однако точки раскопок не афишируются — в прошлом, после утечки информации, некоторые памятники пострадали от «чёрных копателей».
— Места находок мы стараемся не разглашать. Увы, есть прецеденты, когда частные лица просто расхищали кости. Хотя экспонаты, особенно плохо окаменевшие, быстро разрушаются от солнца и ветра. Вот почему важно вовремя передать их в музей, — отметил Андрющенко.
Музей сотрудничает с палеонтологами из Алматы, Санкт-Петербурга, а также зарубежными учеными. Особое внимание уделяется местному урочищу, где находят следы средиземноморской флоры. По этим материалам опубликованы серьезные научные работы в области палеоботаники.
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