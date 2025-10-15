РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:33, 15 Октябрь 2025 | GMT +5

    Останки мамонта нашли в Акмолинской области

    В Акмолинской области, недалеко от села Новобратское, были обнаружены нижняя челюсть и кость шерстистого мамонта, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный музей Казахстана.

    Останки
    Фото: facebook/www.qrum.kz

    Первичный анализ показал, что останки принадлежат взрослому мамонту возрастом около 40–50 лет, жившему примерно 40–15 тысяч лет назад.

    Уникальную находку сделали сотрудники агрохолдинга Адилет Омаров и Альжан Ракишев, которые сразу сообщили об этом специалистам Национального музея РК. Сейчас экспонат хранится в научной лаборатории музея в особом температурно-влажностном режиме.

    По мнению ученых, рядом может находиться целый скелет мамонта.

    — Уже в следующем сезоне планируются масштабные археологические раскопки. Если прогноз подтвердится — это станет крупным открытием в изучении фауны ледникового периода на территории Казахстана, — говорится в сообщении нацмузея в Facebook

    Ранее сообщалось, что в Костанайской области находят останки мамонтов, акул и древних ящеров.

    Теги:
    Регионы Акмолинская область
    Алина Хан
    Алина Хан
    Автор
    Сейчас читают