Останки мамонта нашли в Акмолинской области
В Акмолинской области, недалеко от села Новобратское, были обнаружены нижняя челюсть и кость шерстистого мамонта, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный музей Казахстана.
Первичный анализ показал, что останки принадлежат взрослому мамонту возрастом около 40–50 лет, жившему примерно 40–15 тысяч лет назад.
Уникальную находку сделали сотрудники агрохолдинга Адилет Омаров и Альжан Ракишев, которые сразу сообщили об этом специалистам Национального музея РК. Сейчас экспонат хранится в научной лаборатории музея в особом температурно-влажностном режиме.
По мнению ученых, рядом может находиться целый скелет мамонта.
— Уже в следующем сезоне планируются масштабные археологические раскопки. Если прогноз подтвердится — это станет крупным открытием в изучении фауны ледникового периода на территории Казахстана, — говорится в сообщении нацмузея в Facebook.
Ранее сообщалось, что в Костанайской области находят останки мамонтов, акул и древних ящеров.