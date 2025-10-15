Останки мамонта нашли в Акмолинской области

Первичный анализ показал, что останки принадлежат взрослому мамонту возрастом около 40–50 лет, жившему примерно 40–15 тысяч лет назад.

Уникальную находку сделали сотрудники агрохолдинга Адилет Омаров и Альжан Ракишев, которые сразу сообщили об этом специалистам Национального музея РК. Сейчас экспонат хранится в научной лаборатории музея в особом температурно-влажностном режиме.

По мнению ученых, рядом может находиться целый скелет мамонта.

— Уже в следующем сезоне планируются масштабные археологические раскопки. Если прогноз подтвердится — это станет крупным открытием в изучении фауны ледникового периода на территории Казахстана, — говорится в сообщении нацмузея в Facebook.

