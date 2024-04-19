Останки крупнейшего ихтиозавра Земли обнаружили в Англии

Европейские и американские палеонтологи обнаружили на западе Англии фрагмент челюсти гигантского ихтиозавра, длина его тела предположительно превышала 25 м. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Это делает его крупнейшим ихтиозавром и морской рептилией в истории Земли, пишут исследователи в статье, опубликованной в научном журнале PLoS One.

- Меня поразила сама идея того, что эти гигантские ихтиозавры, сопоставимые по размерам с синими китами, обитали в морях на месте современной Великобритании в триасовую эру. Обнаружение сразу двух фрагментов челюстей этих гигантов дает надежду на то, что в будущем мы сможем обнаружить полный скелет этих древних морских рептилий, - заявил научный сотрудник Бристольского университета Дин Ломакс, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ломакс и другие палеонтологи совершили это открытие при проведении раскопок на западном побережье Англии в окрестностях деревни Блю-Энкор, где залегают породы, которые сформировались примерно 202 млн лет назад в конце триасовой эры. Четыре года назад ученые обнаружили фрагменты гигантской челюсти ихтиозавра в окрестностях соседнего села Лилсток, что побудило их продолжить раскопки в этом регионе Англии.

В ходе этих раскопок ученые обнаружили еще один экземпляр челюсти, который обладал похожими размерами и анатомией, что позволило палеонтологам определить размеры ее владельца и присвоить ему имя - Ichthyotitan severnensis, что означает «титан-ихтиозавр с реки Северн». Существо обладало рекордно большими размерами среди всех известных ихтиозавров - длина только его челюстей составляла более 2 м.

По текущим оценкам палеонтологов, длина тела взрослой особи Ichthyotitan severnensis составляла как минимум 25 м, что потенциально делало его сопоставимым по массе и габаритам с современными синими китами, которые являются крупнейшими морскими животными в истории Земли. Ученые предполагают, что эти крупнейшие морские рептилии вымерли примерно 200 млн лет назад на рубеже триасовой и юрской эры вместе с другими крупными ихтиозаврами.

Как отмечают Ломакс и другие палеонтологи, открытие Ichthyotitan severnensis является особенно важным для палеонтологов не только из-за рекордно больших размеров этой рептилии, но и потому, что останки крупных ихтиозавров времен конца триасовой эры ранее находили только на западе современной Канады и на Тибете. Обнаружение Ichthyotitan severnensis говорит о том, что крупные ихтиозавры встречались в значительно большем числе регионов Земли, чем раньше считали палеонтологи.

Ихтиозавры представляют собой одну из разновидность морских рептилий, населявших моря Земли в эру динозавров. Ученых давно интересует то, когда появились ихтиозавры и когда их предки перешли к жизни в водах морей и океанов планеты. Пока у палеонтологов нет точных ответов на этот вопрос из-за небольшого числа окаменелых останков древних морских рептилий, однако сейчас ученые предполагают, что первые ихтиозавры появились на планете еще до пермского вымирания, произошедшего 252 млн лет назад.