Особый браслет для незрячих придумал победитель проекта «100 новых лиц Казахстана»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Победитель проекта «100 новых лиц Казахстана» Дамир Нуркежанов на базе своей частной робототехнической школы придумал особый вид браслета для незрячих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дамир Нуркежанов сегодня стал особым примером для подражания для многих людей.

«Мне 23 года. Являюсь основателем школы робототехники в Талдыкоргане. С детства увлекался техникой. Дома часто задумывался над тем, как же работают часы, DVD. Я разбирал попавшуюся в руки технику, затем снова собирал. В 2015 году поступил на обучение по специальности программиста в Жетысуский государственный университет. В стенах университета открыл школу робототехники. До этого выиграл грант на 1 млн тенге на IT-конкурсе. На эти средства закупил 3 ноутбука, 3 роботехники, так в одном кабинете открыл собственную школу», - вспоминает новатор.

Сейчас в его команде 5 человек. Двое из них проходят стажировку.

«Открылись два года назад. Но за столь короткий период наши ученики 11 раз стали победителями республиканских олимпиад. В международной олимпиаде программирования в финал вышли 17 наших учеников», - добавил победитель проекта «100 новых лиц Казахстана».

Дамир совместно со своими учениками придумал уникальную технологию, облегчающую жизнь незрячих людей, которым приходится передвигаться с помощью трости. Технологию они назвали «браслет-помощник».

«Однажды ко мне обратился незрячий человек с просьбой придумать браслет, который будет давать сигнал о препятствиях на дороге. Многие такие устройства устанавливаются на трость. А незрячим неудобно так передвигаться. Перед нами стояла важная задача – придумать браслет с минимальной функцией, с доступной ценой и удобный. Посоветовавшись с учениками, придумали прототип браслета. Наше устройство на расстоянии 3 метров дает сигнал о возможных препятствиях на дороге. Как только ты приближаешься к нему, усиливается звук сигнала. Один незрячий уже испытал на себе технологию. Он ответил, что очень удобно передвигаться по городу», - рассказал Дамир Нукежанов.

По его словам, благодаря проекту «100 новых лиц Казахстана» он встретил хороших друзей и товарищей. В особенности его современники, работающие в медицине, рассказали о технологиях, облегчающих жизнь людей с ограниченными возможностями. Они также выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.