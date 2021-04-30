Особый браслет для незрячих придумал победитель проекта «100 новых лиц Казахстана»
Дамир Нуркежанов сегодня стал особым примером для подражания для многих людей.
«Мне 23 года. Являюсь основателем школы робототехники в Талдыкоргане. С детства увлекался техникой. Дома часто задумывался над тем, как же работают часы, DVD. Я разбирал попавшуюся в руки технику, затем снова собирал. В 2015 году поступил на обучение по специальности программиста в Жетысуский государственный университет. В стенах университета открыл школу робототехники. До этого выиграл грант на 1 млн тенге на IT-конкурсе. На эти средства закупил 3 ноутбука, 3 роботехники, так в одном кабинете открыл собственную школу», - вспоминает новатор.
Сейчас в его команде 5 человек. Двое из них проходят стажировку.
«Открылись два года назад. Но за столь короткий период наши ученики 11 раз стали победителями республиканских олимпиад. В международной олимпиаде программирования в финал вышли 17 наших учеников», - добавил победитель проекта «100 новых лиц Казахстана».
Дамир совместно со своими учениками придумал уникальную технологию, облегчающую жизнь незрячих людей, которым приходится передвигаться с помощью трости. Технологию они назвали «браслет-помощник».
«Однажды ко мне обратился незрячий человек с просьбой придумать браслет, который будет давать сигнал о препятствиях на дороге. Многие такие устройства устанавливаются на трость. А незрячим неудобно так передвигаться. Перед нами стояла важная задача – придумать браслет с минимальной функцией, с доступной ценой и удобный. Посоветовавшись с учениками, придумали прототип браслета. Наше устройство на расстоянии 3 метров дает сигнал о возможных препятствиях на дороге. Как только ты приближаешься к нему, усиливается звук сигнала. Один незрячий уже испытал на себе технологию. Он ответил, что очень удобно передвигаться по городу», - рассказал Дамир Нукежанов.
По его словам, благодаря проекту «100 новых лиц Казахстана» он встретил хороших друзей и товарищей. В особенности его современники, работающие в медицине, рассказали о технологиях, облегчающих жизнь людей с ограниченными возможностями. Они также выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.