РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:52, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Особого внимания заслуживает использование газа, как более чистого вида топлива – Президент РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал целесообразность развития газовой отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Особого внимания заслуживает использование газа, как более чистого вида топлива. Для повышения инвестиционной привлекательности газовой отрасли, в нашей стране принимается ряд системных мер, определены новые рыночные подходы к ценообразованию на газ. Это делает вложения в газовые проекты более прибыльными», - сказал Касым-Жомарт Токаев на XVII форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

    «Мы приняли решение трансформировать «КазТрансГаз» по аналогии с «Газпромом» - компания станет полноценной вертикально интегрированной национальной газовой компанией. Для увеличения ресурсной базы газа важное значение имеет своевременная реализация крупных совместных с Россией проектов – «Хвалынская» и «Имашинская». Важно прийти к скорейшему решению коммерческих вопросов с «Газпромом», что ускорит реализацию указанных проектов», - отметил Глава государства.

    «Другим перспективным направлением производства альтернативной энергии является атомная и водородная энергетика. Правительство изучает возможности развития в Казахстане безопасной атомной энергетики и запуска совершенно нового вида энергетики – водородной», - заключил Президент.

    Напомним, в Кокшетау началась работа XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. В работе XVII форума межрегионального сотрудничества двух стран принимают участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин.


    Теги:
    Нефть/газ Президент Президент Казахстана Сотрудничество Энергетика Россия Интеграция и партнерство
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:55
    В Экибастузе запустили все тепломагистрали
    Сегодня, 22:12
    За рукоприкладство могут наказать педагога колледжа в Павлодаре
    Сегодня, 21:40
    Шаурмой отравились свыше 20 человек в Бишкеке
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!