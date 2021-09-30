Особого внимания заслуживает использование газа, как более чистого вида топлива – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал целесообразность развития газовой отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особого внимания заслуживает использование газа, как более чистого вида топлива. Для повышения инвестиционной привлекательности газовой отрасли, в нашей стране принимается ряд системных мер, определены новые рыночные подходы к ценообразованию на газ. Это делает вложения в газовые проекты более прибыльными», - сказал Касым-Жомарт Токаев на XVII форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

«Мы приняли решение трансформировать «КазТрансГаз» по аналогии с «Газпромом» - компания станет полноценной вертикально интегрированной национальной газовой компанией. Для увеличения ресурсной базы газа важное значение имеет своевременная реализация крупных совместных с Россией проектов – «Хвалынская» и «Имашинская». Важно прийти к скорейшему решению коммерческих вопросов с «Газпромом», что ускорит реализацию указанных проектов», - отметил Глава государства.

«Другим перспективным направлением производства альтернативной энергии является атомная и водородная энергетика. Правительство изучает возможности развития в Казахстане безопасной атомной энергетики и запуска совершенно нового вида энергетики – водородной», - заключил Президент.

Напомним, в Кокшетау началась работа XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. В работе XVII форума межрегионального сотрудничества двух стран принимают участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин.