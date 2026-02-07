Особое внимание в проекте новой Конституции уделено экологической безопасности— Налибаев

— На курултае был определен дальнейший курс нашей страны, а наиболее актуальные вопросы общества обсуждались открыто. Президент в рамках продолжения ранее проведенных масштабных политических реформ озвучил свою позицию по Конституционной реформе. Были предложены важные решения, имеющие историческое значение для нашей страны, — отметил Налибаев.

Он подчеркнул, что конституционная реформа направлена на обновление политической системы, укрепление прав и свобод граждан, а также на повышение доверия между обществом и государством.

— В ходе рассмотрения нового проекта Конституции мы тщательно проанализировали поступившие предложения, экспертные заключения и содержательные инициативы. Мы учли необходимость адаптации Конституции к изменяющимся условиям, при этом сохранив ее основные принципы, — сказал спикер.

Налибаев отметил, что документ ориентирован на граждан и соответствует современным требованиям.

— Для регионов практическая значимость нового проекта Конституции велика. В документе отражены вопросы, с которыми органы власти сталкиваются в своей ежедневной работе: рациональное использование водных и земельных ресурсов, состояние экологии, социальная защита, образование и обеспечение устойчивого развития регионов, — подчеркнул аким.

Особое внимание в проекте Конституции уделено экологической безопасности.

— Для Кызылординской области эти нормы имеют особое значение. Спасение Арала — по-прежнему актуальная задача для всего человечества. Судьба Аральского моря является тяжелым уроком. Мы полностью и сознательно поддерживаем нормы, закрепляющие обязанность государства обеспечивать благоприятную окружающую среду, права граждан на экологическую безопасность, а также ответственность за информацию, угрожающую жизни и здоровью людей, — сказал Налибаев.

Аким подчеркнул, что одно из важных направлений нового проекта Конституции — усиление социальной ответственности государства. Документ направлен на защиту прав человека, поддержку регионов и снижение социальной несправедливости. В частности, он создает условия для развития сельских территорий, создания рабочих мест, модернизации инфраструктуры, системной реализации доступных социальных услуг и полноценного выполнения государственных обязательств перед населением.

— Мы полностью поддерживаем инвестиции в будущее молодежи, подготовку востребованных специалистов и создание условий, чтобы молодые граждане могли реализовать свой потенциал на родной земле и связывать свое будущее с родной страной, — заявил Н.Налибаев.

По его словам, новый проект Конституции направлен на повышение эффективности государственного управления и четкое распределение ответственности. Это позволяет регионам определить конкретные направления развития, системно реализовывать инфраструктурные и социальные проекты, а также качественно выполнять обязательства перед населением.

Он добавил, что поддержка нового проекта Конституции обусловлена тем, что «этот документ полностью учитывает реальные потребности регионов в развитии, экологическую ситуацию и вопросы устойчивого развития нашей области. Самое главное, что интересы человека, природы и государства рассматриваются как единая система — это выбор в пользу ответственности, устойчивости и светлого будущего».

В эти минуты проходит прямой эфир девятого заседания Комиссии по конституционной реформе.

Напомним, Комиссия по конституционной реформе на основе предложений граждан и экспертного сообщества подготовила проект новой Конституции. Документ был опубликован 31 января.