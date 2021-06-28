Основные причины нехватки гречки в стране назвали казахстанские предприниматели

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Очередная встреча Агентства по защите и развитию конкуренции в рамках сессии встреч с производителями социально значимых продовольственных товаров состоялась с переработчиками гречки. Этот продукт, которых входит в обязательный рацион питания армии, больниц, детских садов, школ также демонстрирует значительный темп роста цены. По словам переработчиков, основная причина – мало посевных площадей и искусственный дефицит, передает МИА «Казинформ».

Производственный цикл переработки гречихи в гречневую крупу, которая поставляется на прилавки магазинов, включает очистку зерна от посторонних примесей, гидротермическую обработку, отшелушивание и другие работы, позволяющие поставлять ценный продукт питания потребителям в готовом для приготовления виде.

На встрече Дмитрий Тюменев, директор предприятия по переработке гречки из Павлодарской области, отметил, что основная причина нехватки гречки в 2021, как и в прошлом году - нехватка сырья для переработки из-за плохого урожая. При этом в прошлые годы при хорошем урожае и перенасыщении рынка продажи сырья и крупы шли ниже себестоимости, и переработчики ушли в минус. В этом году ситуация обратная.

«Если себестоимость гречихи осенью, которую мы закупали для переработки, была в пределах 140-150 тенге за 1 кг, то сейчас – 265 тенге, и реальная цена на выходе готовой к употреблению крупы – 425 тенге, - продолжает Дмитрий Тюменев. - Нас сдерживает отсутствие сырья в принципе. Какие меры бы мы не принимали, ситуация не исправится до хорошего урожая. Будет урожай – будет снижение цены без каких-либо действий. Если будет плохое лето, не будет дождей, то, с учетом сегодняшних остатков гречихи, которой уже практически нет на территории Казахстана, ситуацию не исправить. Если только не начнем завозить с территории РФ по льготному налогообложению. Не секрет, что приграничные области соседней страны являются гречневыми житницами России, там высаживают гречиху в больших объемах. А в Казахстане сеют мало».

Решение в сглаживании скачков цен на гречку в течение года Дмитрий видит в закупе сырья у крестьянских хозяйств уже с осени. Если бы переработчикам со стороны государства выдавались гранты для закупа сырья не только у крестьян, но и для импорта из России, то такой волатильности цен не наблюдалось бы.

«Гречиха может храниться до трех лет без потери своих качественных показателей, и при заключении трехстороннего договора между нами, государством и торговым сетями трехстороннего договора я бы закупил сырья на 8-9 месяцев вперед и зафиксировал цену: государство дает средства на закуп, мы – гарантии по переработке, а торговые сети - стабильное распределение по республике. У нас небольшое производство, в месяц мы производим около 300-350 тонн, и чтобы полностью загрузить свое производство, мне нужно 150 млн оборотных средств, которых физически нет. Мы работаем с колес – появились средства, закупили сырье, переработали и продали. Закупили дороже - продаем дороже, и так по кругу, и с каждым разом цена растет. А если с осени у нас были бы оборотные средства, то могли бы закупить в России или у крестьян сырье в большем объеме и зафиксировать цены», - говорит спикер.

Евгений Касаткин, производитель гречневой крупы из ВКО, обозначил проблему снижения посевных площадей под гречиху.

«Мы производим до 700 тонн крупы в месяц, для этого нам нужно около 1000 тонн гречихи, в зависимости от качества зерна, - рассказывает он. - Третий год подряд ситуация с гречневой крупой сложная, цены растут как на дрожжах. Закуп в начале сезона начинался со 140-150 тенге за 1 кг, а сейчас до 270 тенге за 1 кг доходит. У нас в области 8 крупных перерабатывающих предприятий, нам надо 180 тонн гречихи в сутки, это 5400 тысяч тонн в месяц, чтобы обеспечить все предприятия. При этом в 2019-2020 годах в ВКО сеют всего 14-16 тысяч га при урожайности в чистом весе 10 центнеров с гектара, это всего 16 тысяч тонн, из которых 5,5 тысяч тонн отправили на экспорт.

«В условиях, когда сырья мало, крестьяне повышают на него цену, тем более что трейдеры дают ему цену выше нас и, естественно, сырье уходит в другие страны, - продолжает Евгений Касаткин. - Почему мы не закрываем границы, как, например, в России, которая с 5 июня по 31 августа ввела запрет на экспорт гречки для сохранения сырья внутри страны? Кроме того, в этом году Россия увеличила на 25% посевные площади на гречиху. Планируют собрать 1,2 млн тонн гречихи. Это приведет к тому, что Россия будет диктовать цены на гречку.

Если будем сеять по 14-16 тысяч га при потребности 40-45 тысяч га только в ВКО, то откуда будем иметь низкие цены? Пусть будет перепроизводство, но мы обеспечим предприятия работой. Нет сырья – нет готового продукта. У меня сейчас есть заказ от торговой сети «Магнум» на 5 вагонов крупы, а у меня сырья нет, крестьяне просят за него неподъемную цену. Мощности для переработки есть, а сырья нет. Нам надо свою продукцию перерабатывать в первую очередь, сейчас дожди идут хорошие, влаги может хватить до уборки. Но все равно – мало посеяли, урожай будет примерно на 16 тысяч тонн, все равно нам придется обращаться в Россию за сырьем, чтобы не было нехватки гречки», - объясняет Евгений Касаткин.

По итогам встречи переработчики гречневой крупы договорились представить свои предложения по улучшению ситуации с ценами на гречку, которые, после рассмотрения в Агентстве по защите и развитию конкуренции совместно с Министерством сельского хозяйства, будут включены в комплекс системных мер для стабилизации цен на СЗПТ и направлены на рассмотрение Главы государства.