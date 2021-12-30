Основные инициативы 2021 года задают курс политического вектора Казахстана в следующем году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Когда через несколько месяцев после вступления в должность Президента Касым-Жомарт Токаев впервые озвучил свой пакет политических реформ, некоторые были удивлены его масштабностью. Два года спустя, несмотря на вспышку пандемии коронавируса, которая находилась в фокусе внимания большинства мировых лидеров, эти реформы больше не являются планами, а стали реальностью. Подробнее о политических инициативах Президента Токаева в 2021 году - в аналитической статье МИА «Казинформ».

Снижение избирательного порога

Чтобы расширить возможности политических партий получить места в Мажилисе - нижней палате Парламента страны - в мае Президент Республики Казахстан подписал Указ, который снизил избирательный порог с 7 до 5 процентов. Этим же указом в избирательных бюллетенях была введена графа «против всех» на избирательных участках на всех уровнях.

«Благодаря этому нововведению конкуренция на политической арене страны усилится, и многие партии увеличат свои шансы попасть в парламент. Это также позволит учитывать мнение максимально широкого слоя населения при разработке государственной политики. Введение графы «против всех» в избирательных бюллетенях на всех уровнях даст избирателям законное право для выражения альтернативной точки зрения», - заявил помощник Президента Ерлан Карин.

Мажилис Парламента РК состоит из 107 мест, 98 депутатов избираются по партийным спискам, а девятерых в палату делегирует Ассамблея народа Казахстана.

До введения этих реформ Президент Токаев также обязал партии включать в свои избирательные списки не менее 30 процентов женщин и молодежи, а также был снижен избирательный порог для политических партий с точки зрения членов партии с 40 000 до 20 000 членов партии.

Выборы сельских акимов

Впервые в истории Казахстана в этом году сельские акимы избирались прямым голосованием. Ранее они избирались непрямым голосованием, то есть голосованием в местном маслихате.

Инициатива о проведении выборов сельских акимов впервые была выдвинута президентом Токаевым в его послании народу Казахстана в сентябре 2020 года.

«Если мы действительно хотим улучшить жизнь наших граждан, то мы должны вовлечь их в процесс реформ. Наши последующие политические реформы должны быть направлены на более широкое вовлечение общественности в управление страной», - подчеркнул Глава государства в своем обращении. - Например, опросы общественного мнения показывают повышенный спрос на выборы сельских акимов. К этому важному шагу нужно подходить осторожно и последовательно. Нам нужно четко понимать, как эта система будет работать на практике».

25 июля в Казахстане прошли первые выборы сельских акимов. Избрано 730 акимов.

«По результатам прошедших выборов состав сельских акимов обновился более чем на 50 процентов», - сказал Ерлан Карин.

Ожидается, что введение прямых выборов повысит подотчетность сельских акимов перед населением и даст людям возможность активнее участвовать в политической жизни.

Институт Уполномоченного по правам человека

В стремлении усилить защиту прав человека, Казахстан законодательно определил должность Уполномоченного по правам человека.

«Омбудсмен будет наделен статусом неприкосновенности и освобожден от дачи показаний. Запрещается вмешиваться или препятствовать законной деятельности омбудсмена. Для деятельности Омбудсмена предусмотрены следующие особые требования и ограничения - запрет на участие в политической деятельности, государственной службе, участие в политических партиях», - сказал заместитель председателя Сената Аскар Шакиров.

По всей стране будут созданы 17 региональных представительств Института Омбудсмена.

Смертный приговор

В январе 2021 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о ратификации Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни, на которую с 2003 года действует мораторий, за исключением преступлений, связанных с терроризмом. Казахстан стал 88-м государством-участником Второго Факультативного протокола.

Касым-Жомарт Токаев объявил на втором заседании Национального совета общественного доверия, что Казахстан начнет процедуры присоединения к протоколу в декабре 2019 года как часть усилий страны по укреплению своей приверженности защите основополагающего права на жизнь и человеческое достоинство.

23 декабря Сенат Казахстана принял закон о внесении поправок в некоторые законодательные акты Казахстана по вопросу отмены смертной казни без каких-либо оговорок. 29 декабря Президент Токаев подписал поправки к закону.

Смертная казнь исключена из 17 статей Уголовного кодекса - пожизненное заключение остается самым строгим наказанием. Кроме того, установлен запрет на условно-досрочное освобождение лиц, которым смертная казнь заменена пожизненным заключением.

В целом, по словам Е.Карина, страна намерена продолжить курс политических реформ и в 2022 году.

«И это только самые заметные инициативы Главы государства по блоку политических реформ. В этом году для их реализации были приняты два указа и шесть законов. В целом, по всем выдвигаемым Президентом политическим нововведениям проводится большая и планомерная работа. Поэтому вектор для реализации реальных преобразований в политической и правозащитной сферах сохранится в 2022 году», - сказал Ерлан Карин.

Автор Асель Сатубалдина