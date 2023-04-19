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Основную причину продовольственной инфляции назвал Касым-Жомарт Токаев

Автор:  
Арайлым Мұрат
19 Апреля 2023, 11:34
Основную причину продовольственной инфляции назвал Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал причину продовольственной инфляции. Как отметил Глава государства, за последние 15 лет наблюдается небывалый рост цен на продовольственные товары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы наблюдаем небывалый за последние 15 лет рост цен на продовольственные товары. В феврале текущего года инфляция составила 21,3%, достигнув своего пика. Более половины средств, которые население тратит каждый месяц, уходит на продукты питания. Принимаемые действия Правительства недостаточны. Меры запрета и ограничительные меры действуют только временно. Такие шаги не позволяют полностью избавиться от сложностей, можно сказать, что усугубляют», - сказал Президент Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития страны.

«Нет реального результата в развитии сельского хозяйства и промышленности. Это и есть основная причина продовольственной инфляции. Объема производимых в стране товаров не хватает для обеспечения внутреннего спроса. Мы зависимы от импорта», - добавил Глава государства.

Ранее Президент заявил о том, что Казахстану необходимо перейти к реальной рыночной экономике, нацеленной на обеспечение нужд граждан.


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