Основные причины ампутаций конечностей назвали в Казахстане

По словам заместителя директора по контролю и качеству медицинских услуг, мониторинга и анализа Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Батпенова Н. Д. Ержана Искакова, наиболее распространёнными причинами ампутации в мире сегодня являются сосудистые и диабетические осложнения. В странах с высоким уровнем доходов до 70–80% всех ампутаций нижних конечностей происходят именно по этим причинам.

— По сведениям Международной диабетической федерации, пациенты с диабетом имеют в 15–40 раз более высокий риск ампутации, чем люди без этого заболевания. Однако в странах с низким и средним уровнем дохода картина существенно отличается. Здесь основную долю ампутаций составляют травматологические повреждения, связанные с дорожно-транспортными происшествиями, производственными травмами и военными конфликтами, — отметил Ержан Искаков.

Он сообщил, что в 2024 году в Казахстане было зарегистрировано 3 175 ампутаций конечностей, при этом наибольшую долю составили ампутации нижних конечностей. По региональному распределению наибольшее количество ампутаций зафиксировано в Карагандинской области — 462 случая, в Туркестанской области — 344, в Акмолинской области — 342 и в Алматы — 233 случая.

Первое место среди причин ампутаций занимает заболевание эндокринной системы — 27,7%, второе — болезни кожи и подкожной клетчатки — 24,5%, третье — болезни системы кровообращения — 22,5%. Также 15% случаев связаны с травмами, отравлениями и другими последствиями воздействия внешних факторов, а 7,5% — с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани.

— Более детальный анализ конкретных заболеваний, приводящих к ампутации, показывает следующую структуру: это флегмона, атеросклероз артерий нижних конечностей, сахарный диабет обоих типов и другие заболевания, — добавил Ержан Искаков.

Как сообщалось, в стране проживает порядка 737 тысяч человек с инвалидностью, из них 95,3 тысячи человек (13%) нуждаются в протезно-ортопедической помощи. Более 70 тысяч протезно-ортопедических изделий ежегодно предоставляют казахстанцам.



Вместе с тем, в Министерстве труда и социальной защиты ведут работу по разработке нового национального стандарта по оказанию протезно-ортопедической помощи.



