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    12:42, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Новый национальный стандарт по протезно-ортопедической помощи разрабатывают в РК

    В Министерстве труда и социальной защиты ведется работа по разработке нового национального стандарта по оказанию протезно-ортопедической помощи, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    документы
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Об этом сообщил руководитель аппарата Министерства труда и социальной защиты населения Нурдаулет Толеев на заседании Совета по инклюзии при Сенате. 

    — Для обеспечения качества, безопасности, эффективности и совместимости протезов ранее были разработаны и утверждены стандарты, в которых установлены требования к процессу проектирования, изготовления, установки и эксплуатации протезов. Однако эти стандарты были приняты еще в 2007 году. В связи с этим, с учетом современных требований к оказанию протезно-ортопедической помощи, министерством проводится работа по разработке нового национального стандарта, — сообщил Нурдаулет Толеев.

    По его словам, соответствующее предложение о включении проекта стандарта в План национальной стандартизации на 2026 год направлено на рассмотрение Казахстанского института стандартизации и метрологии Комитета технического регулирования и метрологии при Министерстве торговли и интеграции.

    Также спикер отметил, что финансирование протезно-ортопедической помощи в Казахстане осуществляется за счет средств местных исполнительных органов, а с 2020 года на эти цели дополнительно выделяются трансферты из республиканского бюджета.

    — В 2024 году на обеспечение протезно-ортопедической помощью из республиканского бюджета было выделено 172 463 000 тенге, в текущем году — 182 328 000 тенге, — добавил Нурдаулет Толеев.

    Как сообщалось, в стране проживает порядка 737 тысяч человек с инвалидностью, из них 95,3 тысячи человек (13%) нуждаются в протезно-ортопедической помощи. Более 70 тысяч протезно-ортопедических изделий ежегодно предоставляют казахстанцам.

    Теги:
    Социальная поддержка Минтруда и соцзащиты РК Лица с инвалидностью
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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