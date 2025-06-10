Новый национальный стандарт по протезно-ортопедической помощи разрабатывают в РК

Об этом сообщил руководитель аппарата Министерства труда и социальной защиты населения Нурдаулет Толеев на заседании Совета по инклюзии при Сенате.

— Для обеспечения качества, безопасности, эффективности и совместимости протезов ранее были разработаны и утверждены стандарты, в которых установлены требования к процессу проектирования, изготовления, установки и эксплуатации протезов. Однако эти стандарты были приняты еще в 2007 году. В связи с этим, с учетом современных требований к оказанию протезно-ортопедической помощи, министерством проводится работа по разработке нового национального стандарта, — сообщил Нурдаулет Толеев.

По его словам, соответствующее предложение о включении проекта стандарта в План национальной стандартизации на 2026 год направлено на рассмотрение Казахстанского института стандартизации и метрологии Комитета технического регулирования и метрологии при Министерстве торговли и интеграции.

Также спикер отметил, что финансирование протезно-ортопедической помощи в Казахстане осуществляется за счет средств местных исполнительных органов, а с 2020 года на эти цели дополнительно выделяются трансферты из республиканского бюджета.

— В 2024 году на обеспечение протезно-ортопедической помощью из республиканского бюджета было выделено 172 463 000 тенге, в текущем году — 182 328 000 тенге, — добавил Нурдаулет Толеев.

Как сообщалось, в стране проживает порядка 737 тысяч человек с инвалидностью, из них 95,3 тысячи человек (13%) нуждаются в протезно-ортопедической помощи. Более 70 тысяч протезно-ортопедических изделий ежегодно предоставляют казахстанцам.