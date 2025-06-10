Более 70 тысяч протезно-ортопедических изделий ежегодно предоставляют казахстанцам

Об этом сообщил руководитель аппарата Министерства труда и социальной защиты населения Нурдаулет Толеев на заседании Совета по инклюзии при Сенате.

По данным ведомства, уже 82,8 тысячи человек, или 86,9% от общего числа нуждающихся, охвачены протезно-ортопедической помощью.

— С 2021 года лица с инвалидностью имеют право самостоятельного выбора производителей и поставщиков технических средств и услуг, в том числе протезно-ортопедической помощи, посредством портала социальных услуг. На сегодня на портале зарегистрировано 313 поставщиков протезно-ортопедических изделий, — отметил Нурдаулет Толеев.

В Казахстане работают шесть крупнейших поставщиков протезно-ортопедической помощи: Республиканский протезно-ортопедический центр, ТОО «Medicare International», ТОО «Восточно-Казахстанский областной протезно-ортопедический центр», Общественное объединение инвалидов «Көгершін», ТОО «Ortoport» и ТОО фирма «Ортопрот».

В классификаторе предусмотрены 19 видов и 47 подвидов протезно-ортопедических средств. Ежегодно нуждающимся гражданам предоставляется свыше 70 тысяч единиц таких изделий. В 2024 году доля обеспеченных составила 87% от общего числа нуждающихся. По состоянию на 1 мая обеспечено 22,9 тысячи человек, что составляет 47% от общего числа нуждающихся.