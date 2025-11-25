Основателя Binance обвиняют в содействии переводам средств ХАМАС

Как сообщает Financial Times, ссылаясь на иск, поданный в федеральный суд США, по заявлению, поданному американскими гражданами, чьи родственники были убиты, ранены или захвачены в заложники, Чжао и его платформа Binance якобы «сознательно оказывали значительную поддержку» ХАМАС и «Хезболлах», позволяя скрывать источники и маршруты финансовых потоков.

В иске утверждается, что такие переводы через Binance продолжались даже после того, как компания в ноябре 2023 года согласилась выплатить более 4,3 млрд долларов для урегулирования обвинений США в нарушении санкций и законов о противодействии отмыванию денег.

Напомним, Чжао, известный как CZ, ранее признал нарушение требований по борьбе с отмыванием средств и получил четырехмесячный тюремный срок, однако был помилован Трампом в октябре.

По данным Forbes, состояние Чжао оценивается примерно в 86 млрд долларов. Основав Binance в 2017 году, он по-прежнему остается владельцем большей части биржи. Чжао и Binance также фигурируют в контексте инвестиций семьи Трамп в криптовалютную индустрию. В прошлом году сыновья Трампа — Эрик и Дональд-младший — создали компанию World Liberty Financial.