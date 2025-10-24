Трамп помиловал основателя криптовалютной биржи

Канадский миллиардер китайского происхождения, в ноябре 2023 года признал себя виновным в содействии отмыванию денег, когда занимал должность генерального директора биржи. После вынесения приговора в апреле 2024 года Чжао отбыл четырехмесячный срок в тюрьме, выплатил штраф 50 млн долларов, компанию оштрафовали на 3,4 млрд долларов и запретили работать в США. Чжао вышел на свободу в сентябре 2024 года.

Президент Трамп воспользовался своими конституционными полномочиями и помиловал Чжао, которого преследовала администрация Байдена в рамках своей войны с криптовалютой, — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

Белый дом считает, что стремясь наказать криптовалютную индустрию, администрация Байдена преследовала Чжао, несмотря на отсутствие обвинений в мошенничестве или конкретных жертв.

По данным Forbes, состояние Чжао составляет примерно 86 млрд долларов. Чжао, основавший Binance в 2017 году, по-прежнему владеет большей частью биржи. Помилование позволит Binance вернуться на рынок США.

Чжао и Binance также связаны с инвестициями семьи Трамп в криптовалютную индустрию. Сыновья Трампа, Эрик и Дональд-младший, в прошлом году основали компанию World Liberty Financial.

Ранее сообщалось, что компания семьи Дональда Трампа World Liberty Financial выпустила новую криптовалюту WLFI.