ОСИ или ПТ: какую форму управления предпочитают алматинцы

Как сообщили в управлении развития коммунальной инфраструктуры города на запрос нашего агентства, 1 555 многоквартирных домов перешли из кооперативов собственников квартир в объединение собственников имущества (ОСИ), а 4 672 — в простые товарищества (ПТ).

— ОСИ представляет собой некоммерческую организацию, построенную по принципу «один дом — одно товарищество — один счет». Это позволяет каждому дому получить индивидуальный подход в управлении, а жильцам — прозрачный контроль за поступлениями и расходами, а также возможность собирать средства исключительно на содержание своего дома, — отметили в управлении.

Фото: Алма Мұқанова / Kazinform

Как происходит переход на ОСИ или ПТ

В соответствии с законом «О жилищных отношениях», для выбора формы управления многоквартирным домом собственники проводят общее собрание и выбирают объект кондоминиума.

Возможны два варианта управления:

Объединение собственников имущества (ОСИ) — это юридическое лицо, некоммерческая организация, созданная владельцами квартир и нежилых помещений одного дома. ОСИ осуществляет управление кондоминиумом, финансирует содержание дома и обеспечивает его сохранность. ОСИ должно быть зарегистрировано в департаменте юстиции и иметь свой устав.

Простое товарищество (ПТ) — совместное управление и содержание дома всеми собственниками общедомового имущества на основе гражданского договора. Регистрации и устава не требует. Жильцы дома выбирают доверенное лицо, которое будет действовать на основании доверенности, выданной владельцами квартир.

Фото: Алма Мұқанова / Kazinform

При этом собственники квартир и нежилых помещений имеют право свободно выбирать и менять форму управления кондоминиумом.

Также коммунальные службы могут приостановить частично или полностью оказание услуг при отсутствии оплаты или несвоевременной оплате согласно договору.

Управление развития коммунальной инфраструктуры разъяснило, куда могут обратиться жители, если управляющая организация (ОСИ, КСК и другие) ненадлежащим образом выполняет свои обязанности.

Фото: Алма Мұқанова / Kazinform

— В случае неисполнения управляющим органом своих обязанностей жители могут обратиться в кабинет 504 на пятом этаже здания по адресу: проспект Достык, 85. Здесь могут быть приняты меры в отношении управляющих организаций, а также проведена проверка по 13-му пункту проверочного листа на предмет выявления нарушений, — говорится в ответе ведомства.

Отметим, новая форма управления жилыми домами в Казахстане столкнулась с рядом проблем, оставшихся в наследство от прежних кооперативов. Подробнее можно почитать по ссылке.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития страны заявил, что реформа, направленная на внедрение института ОСИ, не доведена до конца.

Фото: Алма Мұқанова / Kazinform

Позже в Мажилисе был рассмотрен законопроект, касающийся вопросов жилищно-коммунального хозяйства. В интервью агентству Kazinform депутат Екатерина Смышляева рассказала о причинах внесения очередных изменений в законодательство, а также выделила ключевые аспекты реформы управления многоквартирными домами.