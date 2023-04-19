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Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ – Глава государства

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
19 Апреля 2023, 12:09
Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ – Глава государства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости решения проблемы благоустройства городов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще одна проблема – это благоустройство городов. Данным вопросом должны заниматься акимы всех уровней. Известно, что наряду с социально-экономическими факторами уровень развития регионов определяется внешний обликом зданий, их соответствием санитарным нормам, озеленением территорий, состоянием общественного пространства, наличием детских спортивных площадок и прочее», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития страны.

Президент отметил, что в обществе также активно обсуждается вопрос эффективного управления жилым фондом.

«Реформа, направленная на внедрение института ОСИ, не доведена до конца. Наряду с ОСИ по-прежнему функционируют КСК. Мы с этой реформой ОСИ сильно ошиблись. В таких условиях главная задача по обеспечению людей качественными и прозрачными услугами – не выполняется. В то же время данная реформа предполагала создание первой ступени в системе местного самоуправления. Поэтому оставлять без должного внимания эту задачу нельзя. В целом, требуется выверенная инфраструктурная политика», - добавил Глава государства.


Президент Казахстана   ЖКХ   Токаев Касым-Жомарт  
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