Ошибки работодателя лишили мать с ребенком пособия в Туркестанской области
Женщина смогла добиться назначения социальной выплаты по уходу за ребенком только через суд, после нескольких отказов со стороны государственного органа, передает корреспондент агентства Kazinform.
Специализированный административный суд Туркестанской области пришел к выводу, что последствия ошибок работодателя не должны отражаться на правах матери и ребенка и не могут служить основанием для отказа в социальной поддержке.
Поводом для судебного разбирательства стали неоднократные отказы в назначении пособия. Госорган ссылался на неточности в документах, допущенные работодателем, и на этом основании отказывал женщине в выплатах. Такой формальный подход фактически лишал семью предусмотренных законом социальных гарантий.
— В ходе разбирательства были всесторонне изучены обстоятельства дела. Суд установил, что женщина действительно осуществляла трудовую деятельность, за нее производились социальные и пенсионные отчисления, рождение ребенка подтверждено в установленном законом порядке, — отметили в пресс-службе Туркестанского областного суда.
Суд подчеркнул, что выявленные нарушения со стороны работодателя не могут перекладываться на семью и становиться причиной отказа в государственной поддержке. В результате отказ госоргана был признан незаконным.
По решению суда женщине обязаны назначить социальную выплату по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет.
Решение вступило в законную силу.
