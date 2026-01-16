Ошибки работодателя лишили мать с ребенком пособия в Туркестанской области

Специализированный административный суд Туркестанской области пришел к выводу, что последствия ошибок работодателя не должны отражаться на правах матери и ребенка и не могут служить основанием для отказа в социальной поддержке.

Поводом для судебного разбирательства стали неоднократные отказы в назначении пособия. Госорган ссылался на неточности в документах, допущенные работодателем, и на этом основании отказывал женщине в выплатах. Такой формальный подход фактически лишал семью предусмотренных законом социальных гарантий.

— В ходе разбирательства были всесторонне изучены обстоятельства дела. Суд установил, что женщина действительно осуществляла трудовую деятельность, за нее производились социальные и пенсионные отчисления, рождение ребенка подтверждено в установленном законом порядке, — отметили в пресс-службе Туркестанского областного суда.

Суд подчеркнул, что выявленные нарушения со стороны работодателя не могут перекладываться на семью и становиться причиной отказа в государственной поддержке. В результате отказ госоргана был признан незаконным.

По решению суда женщине обязаны назначить социальную выплату по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет.

Решение вступило в законную силу.

