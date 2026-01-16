РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    00:15, 16 Январь 2026 | GMT +5

    Ошибки работодателя лишили мать с ребенком пособия в Туркестанской области

    Женщина смогла добиться назначения социальной выплаты по уходу за ребенком только через суд, после нескольких отказов со стороны государственного органа, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Деньги
    Фото: Казинформ

    Специализированный административный суд Туркестанской области пришел к выводу, что последствия ошибок работодателя не должны отражаться на правах матери и ребенка и не могут служить основанием для отказа в социальной поддержке.

    Поводом для судебного разбирательства стали неоднократные отказы в назначении пособия. Госорган ссылался на неточности в документах, допущенные работодателем, и на этом основании отказывал женщине в выплатах. Такой формальный подход фактически лишал семью предусмотренных законом социальных гарантий.

    — В ходе разбирательства были всесторонне изучены обстоятельства дела. Суд установил, что женщина действительно осуществляла трудовую деятельность, за нее производились социальные и пенсионные отчисления, рождение ребенка подтверждено в установленном законом порядке, — отметили в пресс-службе Туркестанского областного суда.

    Суд подчеркнул, что выявленные нарушения со стороны работодателя не могут перекладываться на семью и становиться причиной отказа в государственной поддержке. В результате отказ госоргана был признан незаконным.

    По решению суда женщине обязаны назначить социальную выплату по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет.

    Решение вступило в законную силу.

    Ранее сообщалось, что в Шымкенте ребенок два года не получал алименты из-за бездействия частного судебного исполнителя.

    Татьяна Корякина
