Осенние каникулы в Казахстане: Минпросвещения направило рекомендации в регионы
В казахстанских школах завершается первая четверть. Министерством просвещения разработаны и направлены в регионы рекомендации по организации осенних каникул, в том числе в рамках единой программы воспитания «Адал азамат», передает агентство Kazinform.
Профориентационная работа с учащимися: организация экскурсий на предприятия, а также проведение встреч с лучшими представителями различных профессий.
Для обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, обучающихся на дому важно организовать виртуальные экскурсии, онлайн конкурсы, мероприятия с психологами, консультации по определенным предметам.
Взаимодействие с родителями: проведение совместных с детьми культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, экскурсий, интернет-марафонов, конференций и форумов для родителей.
Центры педагогической поддержки родителей: консультации по вопросам воспитания детей и профилактике вредных привычек с приглашением представителей правоохранительных органов, здравоохранения, представителями ЧС.
— Обеспечение безопасности детей — одна из основных задач как для школы, так и для родителей. Поэтому важно проводить инструктаж для обучающихся и их родителей об охране жизни и здоровья на период осенних каникул перед мероприятиями, — отметили в ведомстве.
Напомним, в этом учебном году осенние каникулы составляют 7 календарных дней. Они начнутся 27 октября и продлятся до 2 ноября включительно.
Ранее мы писали, как будут отдыхать казахстанские школьники на осенних каникулах.