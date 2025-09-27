Осень окрасила Алматы в яркие краски — фоторепортаж

Фотокорреспондент агентства Kazinform прогулялся по улицам города, чтобы запечатлеть атмосферу и улыбки горожан.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Сентябрь этого года в южной столице выдался переменчивым: вечерами уже ощущается прохлада, несколько раз прошли дожди, доставившие немало хлопот.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Но, как и всегда, после дождя выглянуло солнце. И в эти теплые выходные Алматы вновь зажила яркой жизнью.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Семьи с детьми и питомцами вышли на прогулки, молодежь устроила фотосессии, а во дворах раздавался детский смех.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Фото: Александр Павский/Kazinform

Парки и улицы города в эти дни напоминают картину художника: цветущие клумбы и деревья переливаются всеми оттенками красного, желтого, оранжевого и зеленого. Тысячи оттенков создают пейзажи, в которых реальность словно соприкасается со сказкой.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Фото: Александр Павский/Kazinform

Мечтательное осеннее настроение охватывает всех без исключения.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Фото: Александр Павский/Kazinform

Кто-то сидит на скамейках и делится разговорами, кто-то согревается под ласковыми лучами солнца, а дети играют у фонтанов, не замечая бег времени.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Алматинская осень еще не собирается уступать место зимней прохладе. И потому каждый теплый день здесь превращается в маленький праздник.

Фото: Александр Павский/Kazinform