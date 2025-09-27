Осень окрасила Алматы в яркие краски — фоторепортаж
Осень в Алматы всегда особенная — теплая, светлая и наполненная красками. В этот период жители и гости мегаполиса стремятся чаще бывать в парках, гулять по аллеям и наслаждаться видами гор, утопающих в золотисто-оранжевых тонах.
Фотокорреспондент агентства Kazinform прогулялся по улицам города, чтобы запечатлеть атмосферу и улыбки горожан.
Сентябрь этого года в южной столице выдался переменчивым: вечерами уже ощущается прохлада, несколько раз прошли дожди, доставившие немало хлопот.
Но, как и всегда, после дождя выглянуло солнце. И в эти теплые выходные Алматы вновь зажила яркой жизнью.
Семьи с детьми и питомцами вышли на прогулки, молодежь устроила фотосессии, а во дворах раздавался детский смех.
Парки и улицы города в эти дни напоминают картину художника: цветущие клумбы и деревья переливаются всеми оттенками красного, желтого, оранжевого и зеленого. Тысячи оттенков создают пейзажи, в которых реальность словно соприкасается со сказкой.
Мечтательное осеннее настроение охватывает всех без исключения.
Кто-то сидит на скамейках и делится разговорами, кто-то согревается под ласковыми лучами солнца, а дети играют у фонтанов, не замечая бег времени.
Алматинская осень еще не собирается уступать место зимней прохладе. И потому каждый теплый день здесь превращается в маленький праздник.