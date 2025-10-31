Осадки, туманы и пыльные бури ожидаются в регионах Казахстана

По данным синоптиков, погоду большей части страны будет определять северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы.

В северо-западных и южных регионах пройдут дожди, местами сильные — особенно в горных районах юга.

В восточной половине страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.

По стране ожидаются туманы, усиление ветра, а на юге — пыльные бури.

В области Улытау, на северо-востоке и юго-востоке Атырауской, на юге и востоке Актюбинской, в южных, восточных и центральных районах Жамбылской, на западе Алматинской, Карагандинской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской, на западе и юге Мангистауской, на севере и в центре Кызылординской областей, а также в области Жетысу и на юге области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.

Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Кызылординской, на юге и в пустынных районах Туркестанской, на востоке Атырауской, на западе и севере Жамбылской, на западе, северо-востоке и в центре Актюбинской, на севере Алматинской, на юге Костанайской областей и в области Улытау.