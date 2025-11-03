РУ
    23:37, 02 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Осадки пройдут на большей части Казахстана

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 3 ноября опубликовало РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    Первый снег выпал в Усть-Каменогорске
    Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

    Как сообщают синоптики, погоду большей части территории Казахстана обусловит прохождение атмосферных фронтальных разделов, с чем пройдут осадки (дождь, снег), на севере страны — сильные осадки (преимущественно снег). Лишь на западе и юго-востоке республики под влияние отрога антициклона ожидается преимущественно погода без осадков. 

    По республике прогнозируются усиление ветра, туманы, на северо-западе, севере, востоке и в центре РК — гололедные явления.

    На западе, востоке, в центре Жамбылской, на западе Алматинской, на севере, в центре Кызылординской областей ожидается высокая пожарная опасность.

    В Кызылординской, на юге, западе, в пустынных районах Туркестанской, на севере Жамбылской, на севере Алматинской ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    НАпомним, что 3 ноября штормовое предупреждение объявили в 15 регионах Казахстана.

