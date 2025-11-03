Резкое похолодание: штормовое предупреждение объявили почти по всему Казахстану

В Алматинской области ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на севере, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

В Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на северный утром и днем порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается гололед, днем низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на северный днем порывы 15-20 м/с.

В Туркестанской области ожидается ветер юго-западный днем в горных районах области 15-20 м/с. На юге, западе, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Семее ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20, днем порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, ночью порывы 25 м/с. На севере области сохраняется чрезвычайная, в центре, на западе, востоке области высокая пожарная опасность. В Таразе ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, востоке области Улытау ожидается гололед. Ветер юго-западный утром и днем на западе, севере области порывы 15-18 м/с.

В Костанае ожидаются низовая метель, гололед. Ветер северо-восточный, севереный порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на юге области порывы 15-18 м/с.

Ночью и утром в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер западный на севере, востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. Ночью на севере, в центре области ожидаются заморозки 3 градуса. В Талдыкоргане ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В Кызылординской области ожидается ветер западный на севере области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области ожидается снег, низовая метель, гололед, на западе, юге области сильный снег. 4 ноября ночью на востоке, юге области снег, низовая метель. На западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северный 3 ноября порывы 15-20 м/с, 4 ноября ночью на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью 4 ноября до 10-15 мороза. В Петропавловске ожидается снег, низовая метель, гололед. Ветер северо-восточный, северный 15-20 м/с. 4 ноября ожидается понижение температуры воздуха ночью до 10-12 мороза.

В Акмолинской области ожидаются осадки, гололед, на западе, севере области сильные осадки (дождь, снег). 4 ноября ночью ожидается снег, гололед, низовая метель, на западе, севере области сильный снег, днем на севере, востоке, юге области снег, низовая метель, гололед. На западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северный 3 ноября днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, 4 ноября ночью порывы 15-20 м/с, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью 4 ноября до 5-10, на севере области 13 мороза. В Кокшетау ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью 4 ноября до 11-13 мороза.