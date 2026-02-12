Осадки превысили опасную норму сразу в нескольких районах Жамбылской области

Снегопад в регионе начался в ночь с 10 на 11 февраля. По данным регионального филиала РГП «Казгидромет», осадки от семи миллиметров уже относятся к опасным явлениям, а свыше 20 миллиметров считаются очень сильным снегопадом. За последние двое суток такие показатели зарегистрированы сразу в девяти населенных пунктах.

Так, 11 февраля в Таразе выпало 22 миллиметров осадков. В селах Кулан и Акыртобе района имени Т. Рыскулова зафиксировано 15 и 19 миллиметров соответственно, в селах Толе би и Шокпар Шусского района — по 14, в Каратау — 14, в селе Акжар Байзакского района — 18, в селах Бериктас и Отар Кордайского района — по семь миллиметров.

Фото: Алексей Поляков \ Kazinform

Осадки продолжились и 12 февраля. За ночь и утро в Таразе выпало 17 миллиметров, в Кулане — 12, в Акжаре — восемь, в Бериктасе — семь миллиметров. Наиболее интенсивный снег прошел в селе Акыртобе, где зарегистрировано 24 миллиметров осадков.

По прогнозам синоптиков, снегопад сохранится до конца дня. Уже 13 февраля осадки ослабеют и ожидается переход снега в дождь. В выходные прогнозируется потепление, которое усилится на следующей неделе.

Фото: Алексей Поляков \ Kazinform

Специалисты отмечают, что подобные объемы осадков относятся к категории опасных метеоявлений. Так, при интенсивном снегопаде резко снижается видимость, возрастает риск дорожно-транспортных происшествий, образуются снежный накат и гололед, а тяжелый мокрый снег способен повредить линии электропередачи, деревья и кровли. Жителям рекомендуют соблюдать осторожность на дорогах и по возможности ограничить поездки в период непогоды.

В акимате Жамбылской области сообщили, что из-за непогоды коммунальные службы переведены на усиленный режим. Для содержания дорог местного значения задействованы 21 подрядная организация и 178 единиц техники, заготовлено 14 925 тонн песка и 1 500 тонн соли. На дорогах областного значения работают 11 подрядчиков и 85 единиц техники, на районных — 10 организаций и 93 машины. В Таразе очисткой улиц занимается ТОО «Жасыл Ел-Тараз» — привлечено 50 единиц техники и более 300 работников, в запасе 2 600 кубических метров песка и 1 530 тонн соли. При необходимости акимат обещает дополнительно привлечь технику строительных компаний.

Ранее сообщалось, что февраль в Жамбылской области будет теплее обычного.