Ормузский пролив открыт: США сняли ограничения, Иран отменил сборы для судов

США объявили о снятии ограничений на судоходство через Ормузский пролив. В свою очередь Иран заявил, что не будет взимать плату за проход судов в акватории этого стратегически важного водного пути, передает агентство Kazinform.

Американские войска сняли блокаду всего морского транспорта, входящего в иранские порты и прибрежные районы и выходящего из них, в соответствии с указанием президента США Дональда Трампа. Об этом заявили в Центральном командовании американскими Вооруженными силами (CENTCOM).

— Американские войска не препятствуют транзиту судов в иранские порты и из них. Все усилия США по обеспечению соблюдения блокады прекращены. Наши великие военно-морские корабли останутся в этом районе, чтобы гарантировать соблюдение всех положений соглашения и его полную юридическую силу, — говорится в заявлении CENTCOM.

Today, U.S. forces lifted the blockade on all maritime traffic entering and exiting Iranian ports and coastal areas, in accordance with the President’s direction. American forces are not impeding the transit of vessels to or from Iranian ports. All U.S. military blockade… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 18, 2026

Высший совет национальной безопасности Ирана также выступил с заявлением по вопросу Ормузского пролива, отметив, что в течение ближайших 60 дней Тегеран не будет взимать плату за какие-либо услуги, связанные с проходом через пролив, и самостоятельно покроет все сопутствующие расходы.

— Согласно Исламабадскому меморандуму о взаимопонимании, в течение шестидесяти дней с заявителей не будет взиматься никакая плата, и эти сборы будут покрываться правительством Исламской Республики Иран. В соответствии с пунктом 5 Исламабадского меморандума о взаимопонимании, коммерческие суда, желающие пройти через Ормузский пролив, должны направлять свой запрос в Управление водными путями Персидского залива. Исходя из этого, руководству водного пути Персидского залива было поручено оперативно и в приоритетном порядке обрабатывать запросы и отвечать на них в целях достижения целей меморандума, — говорится в сообщении Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Iran waives Strait of Hormuz transit fees for 60 dayshttps://t.co/7pu8i3C0vh pic.twitter.com/tIDftwjkLr — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) June 19, 2026

В ведомстве предупредили, что в связи со специальными условиями и наличием ряда угроз безопасности на маршруте судам необходимо проходить через них по объявленному маршруту и ​​в объявленное время.

Напомним, ранее США и Иран подписали предварительное соглашение о мире.

Соглашение уже получило поддержку со стороны ООН.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также приветствовал достигнутые договоренности между Вашингтоном и Тегераном.

Несмотря на резкое снижение нефтяных котировок после политических заявлений, эксперты отмечают, что неопределенность на рынке сохраняется.