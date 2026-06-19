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    Ормузский пролив открыт: США сняли ограничения, Иран отменил сборы для судов

    США объявили о снятии ограничений на судоходство через Ормузский пролив. В свою очередь Иран заявил, что не будет взимать плату за проход судов в акватории этого стратегически важного водного пути, передает агентство Kazinform. 

    Ормузский пролив открыт: США сняли ограничения, Иран отменил сборы для судов
    Фото: news | ERR

    Американские войска сняли блокаду всего морского транспорта, входящего в иранские порты и прибрежные районы и выходящего из них, в соответствии с указанием президента США Дональда Трампа. Об этом заявили в Центральном командовании американскими Вооруженными силами (CENTCOM).

    — Американские войска не препятствуют транзиту судов в иранские порты и из них. Все усилия США по обеспечению соблюдения блокады прекращены. Наши великие военно-морские корабли останутся в этом районе, чтобы гарантировать соблюдение всех положений соглашения и его полную юридическую силу, — говорится в заявлении CENTCOM

    Высший совет национальной безопасности Ирана также выступил с заявлением по вопросу Ормузского пролива, отметив, что в течение ближайших 60 дней Тегеран не будет взимать плату за какие-либо услуги, связанные с проходом через пролив, и самостоятельно покроет все сопутствующие расходы.

    — Согласно Исламабадскому меморандуму о взаимопонимании, в течение шестидесяти дней с заявителей не будет взиматься никакая плата, и эти сборы будут покрываться правительством Исламской Республики Иран. В соответствии с пунктом 5 Исламабадского меморандума о взаимопонимании, коммерческие суда, желающие пройти через Ормузский пролив, должны направлять свой запрос в Управление водными путями Персидского залива. Исходя из этого, руководству водного пути Персидского залива было поручено оперативно и в приоритетном порядке обрабатывать запросы и отвечать на них в целях достижения целей меморандума, — говорится в сообщении Высшего совета национальной безопасности Ирана.

    В ведомстве предупредили, что в связи со специальными условиями и наличием ряда угроз безопасности на маршруте судам необходимо проходить через них по объявленному маршруту и ​​в объявленное время.

    Напомним, ранее США и Иран подписали предварительное соглашение о мире.

    Соглашение уже получило поддержку со стороны ООН.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также приветствовал достигнутые договоренности между Вашингтоном и Тегераном.

    Несмотря на резкое снижение нефтяных котировок после политических заявлений, эксперты отмечают, что неопределенность на рынке сохраняется.

    В мире Иран Ситуация на Ближнем Востоке Ормузский пролив США
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор