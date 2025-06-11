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    21:40, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Оркестр имени Курмангазы выступил на новой сцене в Кокшетау

    Сегодня на «Жагалау» города Кокшетау состоялся концерт Национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы — одного из старейших и самых уважаемых коллективов страны, который собрал более 1000 жителей и гостей города, передает агентство Kazinform со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.

    Оркестр имени Курмангазы выступил на новой сцене в Кокшетау
    Фото: акимат Акмолинской области

    Оркестр с 90-летней историей прибыл в Акмолинскую область с гастрольной программой. На сцене под открытым небом прозвучали лучшие образцы казахской инструментальной музыки, а также произведения мировой классики. В исполнении оркестра и солистов прозвучали: кюи «Адай», «Саржайлау», «Серпер», «Сарыарқа», вокальные композиции «Қарағым-ай» и «Ауылым», произведения Бизе, Штрауса, Ахмета Жубанова и других композиторов. Всего в программе — 20 произведений.

    Оркестр имени Курмангазы выступил на новой сцене в Кокшетау
    Фото: акимат Акмолинской области

    — Наряду с кюями Курмангазы, Дины, Таттимбета мы исполняем произведения мировых композиторов. Это демонстрирует широкие возможности национальных инструментов. Особенно приятно было почувствовать теплый прием публики. Зрители Кокшетау встретили оркестр с искренним интересом и бурными аплодисментами, — отметил дирижер Абылай Тилепберген.

    Оркестр имени Курмангазы выступил на новой сцене в Кокшетау
    Фото: акимат Акмолинской области

    Вокальные партии исполнили солисты Аяжан Куанышалиева, Ажар Еркебуланова, Батыржан Мыктыбаев, а также народный артист Казахстана Нурлан Онербаев.

    По мнению организаторов, концерт не только открыл серию летних мероприятий на набережной, но и стал отличной возможностью для горожан услышать живое исполнение редких произведений в академическом формате.

    Оркестр имени Курмангазы выступил на новой сцене в Кокшетау
    Фото: акимат Акмолинской области

    Ранее именитые спортсмены Карина Ибрагимова и Аян Бейсембаев обратились в соцсетях к землякам — жителям города Кокшетау, призвав их принять участие в совместных спортивных разминках.

    Теги:
    Регионы Казахстана Оркестр Курмангазы Кокшетау Акмолинская область
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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