Оркестр имени Курмангазы выступил на новой сцене в Кокшетау

Оркестр с 90-летней историей прибыл в Акмолинскую область с гастрольной программой. На сцене под открытым небом прозвучали лучшие образцы казахской инструментальной музыки, а также произведения мировой классики. В исполнении оркестра и солистов прозвучали: кюи «Адай», «Саржайлау», «Серпер», «Сарыарқа», вокальные композиции «Қарағым-ай» и «Ауылым», произведения Бизе, Штрауса, Ахмета Жубанова и других композиторов. Всего в программе — 20 произведений.

Фото: акимат Акмолинской области

— Наряду с кюями Курмангазы, Дины, Таттимбета мы исполняем произведения мировых композиторов. Это демонстрирует широкие возможности национальных инструментов. Особенно приятно было почувствовать теплый прием публики. Зрители Кокшетау встретили оркестр с искренним интересом и бурными аплодисментами, — отметил дирижер Абылай Тилепберген.

Фото: акимат Акмолинской области

Вокальные партии исполнили солисты Аяжан Куанышалиева, Ажар Еркебуланова, Батыржан Мыктыбаев, а также народный артист Казахстана Нурлан Онербаев.

По мнению организаторов, концерт не только открыл серию летних мероприятий на набережной, но и стал отличной возможностью для горожан услышать живое исполнение редких произведений в академическом формате.

Фото: акимат Акмолинской области

Ранее именитые спортсмены Карина Ибрагимова и Аян Бейсембаев обратились в соцсетях к землякам — жителям города Кокшетау, призвав их принять участие в совместных спортивных разминках.