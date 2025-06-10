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    20:39, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Известные спортсмены будут делать зарядку с кокшетауцами

    Первые занятия с жителями города Кокшетау проведут призеры Азиатских игр Карина Ибрагимова и Аян Бейсембаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Известные спортсмены будут делать зарядку с кокшетауцами
    Фото: кадр из видео

    Именитые спортсмены Карина Ибрагимова и Аян Бейсембаев обратились в соцсетях к землякам — жителям города Кокшетау, призвав их принять участие в совместных спортивных разминках.

    — Приглашаем вас на утреннюю зарядку, которая будет проходить каждую субботу на набережной с 14 июня. Мы за здоровый образ жизни! Начни свой день с бодрости и энергии! — обратились к акмолинцам Карина и Аян. 


    Как сообщили в управлении физической культуры и спорта региона, именно они выступили инициаторами проведения подобных тренировок.

    — После открытия набережной в Кокшетау появилась такая хорошая локация, чтобы проводить подобные мероприятия. Кроме Карины и Аяна, занятия будут проводить и другие спортсмены. Это будут как ведущие спортсмены, так и молодые, начинающие, — отметил руководитель управления физической культуры и спорта Акмолинской области Ардак Тулендин. 

    Как добавили в ведомстве, подобная инициатива призвана привлечь население к здоровому образу жизни. Зарядку каждую субботу будет организовывать ДЮСШ. На нее приглашаются все жители областного центра — любители спорта без каких-либо возрастных ограничений.

    Ранее сообщалось об открытии набережной в Кокшетау. 


    Теги:
    Спорт Регионы Казахстана Регионы Видео Общество Кокшетау Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
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