Известные спортсмены будут делать зарядку с кокшетауцами

Именитые спортсмены Карина Ибрагимова и Аян Бейсембаев обратились в соцсетях к землякам — жителям города Кокшетау, призвав их принять участие в совместных спортивных разминках.

— Приглашаем вас на утреннюю зарядку, которая будет проходить каждую субботу на набережной с 14 июня. Мы за здоровый образ жизни! Начни свой день с бодрости и энергии! — обратились к акмолинцам Карина и Аян.



Как сообщили в управлении физической культуры и спорта региона, именно они выступили инициаторами проведения подобных тренировок.

— После открытия набережной в Кокшетау появилась такая хорошая локация, чтобы проводить подобные мероприятия. Кроме Карины и Аяна, занятия будут проводить и другие спортсмены. Это будут как ведущие спортсмены, так и молодые, начинающие, — отметил руководитель управления физической культуры и спорта Акмолинской области Ардак Тулендин.

Как добавили в ведомстве, подобная инициатива призвана привлечь население к здоровому образу жизни. Зарядку каждую субботу будет организовывать ДЮСШ. На нее приглашаются все жители областного центра — любители спорта без каких-либо возрастных ограничений.

Ранее сообщалось об открытии набережной в Кокшетау.





