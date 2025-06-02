Около двух тонн мороженого: национальным рекордом отметили День защиты детей в Кокшетау

В День защиты детей основные праздничные действия развернулись на обновленной набережной озера Копы «Жағалау». С утра здесь была организована ярмарка с участием местных сельхозтоваропроизводителей, а также гостей из Туркестанской области и Республики Таджикистан, на которой кокшетауцы могли купить продукты по ценам гораздо ниже рыночных. В это же время прошел веломарш с заправки «Северная» по новым велодорожкам набережной.

На празднике пришедших малышей ждали конкурсы диск-жокеев и краски-холли, выставки учащихся детских художественной и музыкальной школ, мастер-классы и многое другое.

Сама новая набережная оборудована бетонным памп-треком размером 24×40 метров, впервые построенным в Кокшетау при участии российских специалистов, амфитеатром, спортивными и детскими игровыми площадками, зонами кафе. Все это построено на деньги предпринимателей.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Семьи областного центра запустили в этот день в небо воздушных змеев. Самым красочным стало костюмированное шествие, а самым вкусным — бесплатная раздача мороженого ТОО «Гормолзавод». В этот день компания, мороженое которой давно стало брендом всего Казахстана, отметила свой 60-летний юбилей. В честь праздничной даты было решено установить национальный рекорд. Сотрудники ТОО «Гормолзавод» изготовили самое большое мороженое страны весом 1 тонна 700 кг. После замеров мороженое было выгружено и развезено по семи точкам, где им смогли полакомиться гости праздника.

«Самое большое счастье родителей — это то, что их ребенок вырос хорошим человеком и гражданином, и главная цель нашего общества — воспитание образованного и патриотичного поколения. И сегодня задача страны — создать все условия для того, чтобы молодое поколение росло здоровым и гармонично развитым. И у нас есть все для этого», — отметил в своей поздравительной речи аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Глава региона поблагодарил всех тех, кто участвовал в строительстве набережной города Кокшетау, гостей ярмарки из Республики Таджикистан и Туркестанской области.

Из рук ответственного редактора Книги рекордов Казахстана Карлыгаш Жаппар был получен сертификат регистрации рекорда.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

На этом праздник не закончился. Вечером кокшетауцев ждет дискотека Open-Air и концерт звезд казахстанской эстрады — Sadraddinа и Дастана Оразбекова. Завершится все праздничным салютом.

Кстати, это не первый рекорд в копилке города Кокшетау. На Наурыз город уже вошел в Книгу рекордов Казахстана с парадом 1600 женщин в кимешеках.

Ранее, в 2019 году, уникальный подарок в честь 195-летия города Кокшетау, преподнесенный мастерицами областного центра, обернулся сразу двумя мировыми рекордами. Сшитое ими корпе длиной 11 км вошло в Книгу рекордов Гиннеса как самое длинное и как образовавшее самый большой круг.