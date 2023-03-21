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Оригинальные блюда представили на выставке национальной кухни в Туркестанской области

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
21 Марта 2023, 22:02
Оригинальные блюда представили на выставке национальной кухни в Туркестанской области Фото: facebook.com/ontustik.gov.kz

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На кулинарной выставке также представили некоторые блюда национальной кухни, которые давно перестали готовить, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

В 17 районах Туркестанской области широко отмечают Наурыз мейрамы. Его будут отмечать десять дней. В течение этого времени проводятся различные культурные и спортивные мероприятия, благотворительные акции.

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды вместе с жителями региона отметил Наурыз. Он встретился со спортсменами, разрезал путы малышу, посетил ярмарку национальной кухни.

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В великий День Улуса прошла выставка национальной кухни. На кулинарной выставке, посвященной масштабному празднованию Наурыза, представили оригинальные блюда и некоторые из забытых видов пищи.


На мероприятии выступали юные спортсмены, занимающиеся каратэ, кикбоксингом, боксом, дзюдо, самбо и фехтованием. Любители спорта показали свое мастерство в соревнованиях по гиревому спорту, армрестлингу, перетягиванию каната, асык ату. Житель Арыси Азамат Макулбеков 303 раза поднял 55-килограммового барана, которого и получил в подарок.

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Гостей угощали в юртах, они побывали в этноауле, посетили выставку мастеров и художников. В выставке ремесленников приняли участие более 50 мастеров из 17 районов и городов региона. Мастера представили свои изделия по дереву, керамические и ювелирные изделия, текстиль, ковры, гобелены, провели мастер-классы.

В туристическом комплексе «Керуен сарай» установили 30 юрт, каждой было присвоено название.

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